Acht Monate nach dem Aus in Dresden: Ex-Dynamo Mörschel findet neuen Klub!

"Für mich ist das auf jeden Fall ein Schritt nach vorne in meiner Karriere, denn es ist eine erstklassige Liga, die von vielen verfolgt und geliebt wird", begründete der 1,90 Meter große Offensiv-Akteur seine Entscheidung weiter.

"Zu meiner endgültigen Entscheidung hat auch die Tatsache beigetragen, dass es in der Mannschaft und in der Liga weitere deutsche Spieler gibt", erklärte Mörschel außerdem.

"Ich habe bereits einige Trainingseinheiten mit der Mannschaft absolviert, ich habe eine hervorragende Qualität erlebt, ich habe sehr talentierte, junge und begabte Spieler kennengelernt, über die ich aus menschlicher Sicht nur Gutes sagen kann", wird der 25-Jährige in der offiziellen Mitteilung des Vereins zitiert.

Das gab der ungarische Erstligist am Dienstag auf seiner Homepage bekannt.

Seit seinem Abschied aus Dresden befand sich Heinz Mörschel (25, l.) auf Vereinssuche. © Lutz Hentschel

Mörschel, der aus der Jugend des 1. FSV Mainz 05 stammt, war nach Stationen bei Holstein Kiel, Preußen Münster und dem KFC Uerdingen im Januar 2021 bei der SGD gelandet.

In der 3. Liga gehörte der langgewachsene Rechtsfuß noch über weite Strecken zum Stammpersonal und steuerte in der Aufstiegssaison sieben Treffer und vier Vorlagen in 18 Einsätzen für die Schwarz-Gelben bei.

Das änderte sich in der 2. Bundesliga besonders nach dem Trainerwechsel von Alexander Schmidt (54) zu Guerino Capretti (41) allerdings, zur Relegation gegen den 1. FC Kaiserslautern stand er nicht mal mehr im Kader. In der Folge wurde sein auslaufender Vertrag nach dem Abstieg nicht verlängert.

Anschließend sah es kurz so aus, als würde es den in der Dominikanischen Republik geborenen Profi nur die Elbe rauf zum 1. FC Magdeburg treiben. Dort trainierte Mörschel im Juli 2022 bereits mit der Mannschaft.

Es habe "sportlich und menschlich" zwar gepasst, ein Engagement sei wegen "vertraglichen Kleinigkeiten" aber letztendlich nicht zustande gekommen.

Der variabel einsetzbare Offensiv-Allrounder hielt sich daraufhin in der zweiten Mannschaft von Eintracht Frankfurt fit, zudem durfte er im November als Testspieler beim österreichischen Erstligisten SCR Altach mitwirken. Doch auch beim Verein des deutschen Trainers Miroslav Klose (44) kam es nicht zu einer festen Anstellung.