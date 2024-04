Findet Dynamo wie schon im Hinspiel wieder die Effizienz gegen Köln?

Das Hinspiel in Köln war eine Machtdemonstration, doch jetzt erinnert nur noch wenig an das Dynamo Dresden vom November.

Von Jens Maßlich

Dresden - Was war das für eine Machtdemonstration am 10. November 2023? Dynamo Dresden gewann an jenem Freitag mit 5:1 bei Viktoria Köln. Jetzt, 163 Tage später, scheint das nicht nur kalendarisch so weit weg. Auch sportlich erinnert nur noch wenig an die SGD von damals.

Im Hinspiel machten Dreierpacker Stefan Kutschke (35, M.) und seine schwarz-gelben Kollegen mit Köln kurzen Prozess. © IMAGO/Axel Kohring "Das Hinspiel haben wir noch gut in Erinnerung. Das war eines der besten Spiele, das wir gemacht haben", erinnert sich Markus Anfang (49). Der SGD-Coach stellt vor dem Heimspiel am heutigen Samstag (14 Uhr) aber ziemlich schnell klar: "Jedes Spiel ist immer wieder von Neuem zu sehen. Wir haben immer viel Material, was wir den Jungs zeigen können. Viele Dinge, die gut waren - auch in Freiburg - haben wir in dieser Woche auch noch mal gezeigt. Damit die Jungs merken, dass sie in den Spielen auch immer wieder gute Phasen haben."

Trotzdem sollte der 49-Jährige die Szenen des Torspektakels noch einmal mehr in Erinnerung rufen. Stefan Kutschke (35) traf gleich dreifach, Niklas Hauptmann (27) und Robin Meißner (24) setzten jeweils noch einen drauf. "In Köln hat gefühlt auch jeder Schuss gesessen, das war die Grundlage für so ein gutes Ergebnis", gibt Anfang zu.

Dynamo Dresden erwartet einen unberechenbaren Gegner