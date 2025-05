Freudentränen bei Dynamo-Legende Ulf Kirsten: "Wirklich etwas ganz Besonderes"

Dresden - Ulf Kirsten (59) war am Samstag nach dem Aufstieg der erste, der in der Mixed-Zone stehen blieb. Aufgelöst, freudig erregt und mit Tränen in den Augen.

Trotz aller Erfolge in seiner Karriere war der Aufstieg für Ulf Kirsten (59, l.) was Besonderes. © imago/foto2press

"Es ist sehr emotional, denn man identifiziert sich mit dem Verein mit dem Herz. Wenn man die Fans sieht, was die hier abreißen, dann ist es einfach so. Danke an die Mannschaft, an die Fans, an den ganzen sportlichen Staff, die das ermöglicht haben in einer Riesenkombination", platzte es aus ihm heraus.

Eine Herzensangelegenheit für den Mann, der einst mit Dynamo, Bayer Leverkusen und dem DFB-Team noch deutlich größere Erfolge gefeiert hat.

Nun der erste Aufstieg als Funktionär, als Berater: "Ja, ich glaube schon, sonst waren wir ja immer Oberliga", lachte er. "Es ist schon wirklich etwas ganz Besonderes. Man hat ja gesehen, die hatten alle Tränen in den Augen. Alle Spieler, jeder vom Staff, der Scholle, alle, die hier etwas mit der Mannschaft zu tun haben, die Spieler selber."

Gekommen, um zu bleiben. Das ist sein Motto für die nächsten Jahre. Dynamo soll sein Image als Fahrstuhlmannschaft ablegen und in der 2. Liga Fuß fassen.