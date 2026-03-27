Wenig Glanz gegen Erstligisten: Schwaches Testspiel von Dynamo reicht trotzdem zum Sieg

Dresden - Man muss schon hartgesotten sein, um sich das freiwillig anzutun. Rund 150 Fans kamen in die Trainingsakademie zu Dynamo Dresdens Testspiel gegen FK Mladá Boleslav. Bei ordentlich Wind und knapp 8 Grad gab's nur ein maues 2:1 (1:0) zu sehen.

Christoph Daferner (r.) bescherte der SGD per Elfmeter die Führung. © Lutz Hentschel

Dynamo mit einigen Reservisten und Tribünengästen in der Startelf, einzig Luca Herrmann, Jakob Lemmer und Christoph Daferner waren in den vergangenen Zweitliga-Partien häufiger auf dem Platz zu sehen.

Letztgenannter war es auch, der auf Dresdner Seite für die einzigen "Höhepunkte" in den ersten 60 Minuten sorgte. Ein Abschluss in der 5. Minute, der nicht gefährlich gewesen sein kann, weil ihn kaum einer registrierte. Und sein Tor zum 1:0 (54.) vom Elfmeterpunkt.

Der war sicher verwandelt, Herrmann wurde zuvor von Denis Donat im Strafraum gelegt worden. Mehr gab's nicht. Der tschechische Erstligist sorgte mit zwei zentralen Abschlüssen von Martin Subert (29.) und Filip Lehky (33.) für minimale Beschäftigung bei Keeper Daniel Mesenhöler.

Ein bisschen erwärmend war nur noch das Duell zwischen Tony Menzel und Lehky (53.), als eigentlich schon abgepfiffen war. Dynamos Mittelfeldspieler ließ die Hände nicht vom Trikot des Tschechen, der deutete einen Ellenbogenschlag an, weswegen Menzel kurz mit Mladá-Coach Ales Majer diskutierte.