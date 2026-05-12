Problemfeld Zentrale! Wird angeschlagenes Dynamo-Trio bis zum Endspiel fit?

Dresden - Pech für Dynamo ! Julian Pauli (20) verletzt, Friedrich Müller (20) musste sich in der Nacht vor dem Spiel in Braunschweig übergeben. Nach 37 Minuten krachte Thomas Keller (26) mit dem Kopf auf die Schulter von Erencan Yardimci (24), musste zur Pause raus. Plötzlich fehlten die drei Innenverteidiger, die in der Rückrunde gespielt haben.

Julian Pauli (20) fehlte bereits acht Spiele angeschlagen. Auch zuletzt in Braunschweig. © imago/osnapix

Ob die drei bis zum Kiel-Spiel wieder dabei sind, ist fraglich. Die Innenverteidigung könnte zu einem Problem werden.

"Es ist natürlich nie einfach, wenn eine eingespielte Formation verändert wird. Die Jungs haben in den letzten Wochen einen guten Job gemacht, und das waren genau die drei, die auf diesen Positionen viel Spielzeit bekommen haben", so Trainer Thomas Stamm (43).

Beim Auswärtsspiel in Nürnberg sah es personell ähnlich aus. Da fehlte Keller verletzt, ihn ersetzte Müller. Zudem waren Kofi Amoako (20) und Robert Wagner (22) gelbgesperrt.

"In Nürnberg hat uns eher das zentrale Mittelfeld gefehlt. Grundsätzlich ist es aber so, wie ich es vorher gesagt habe: Die Chance, zu spielen, wird immer kommen. Dann geht es darum, wie man ins Spiel findet und welche Leistung man bringt. Deshalb sagen wir schon seit jeher, dass es entscheidend ist, immer alle Spieler mitzunehmen und bereitzuhaben", erklärt der Schweizer.