Drei von vier verschossen! Dynamo hat ein Elfer-Problem
Dresden - Von einem Problem wollte Thomas Stamm (43) nach dem 1:2 in Braunschweig nichts wissen, aber wegdiskutieren kann man den Fakt auch nicht. Im DFB-Pokal und in der Meisterschaft bekam Dynamo vier Elfmeter, dreimal parierten die gegnerischen Torhüter. Zuletzt verschossen Vincent Vermeij (31) daheim gegen die Hertha und Stefan Kutschke (37) bei der Eintracht zwei in Folge.
In der ersten Runde im DFB-Pokal verballerte Jakob Lemmer (26) beim Stand von 0:1 gegen den FSV Mainz. Der Handelfmeter wurde kurioserweise von Ben Bobzien (23) verursacht. Lemmer scheiterte an Robin Zentner (31).
Vermeij blieb an Tjark Ernst (23) hängen, Kutschke an Ron-Thorben Hoffmann (27). Gerade diese beiden Fehlschüsse kosteten womöglich wichtige Punkte.
Der einzige Elfmeterschütze, der auch traf, war Christoph Daferner (28) beim 1:2 daheim gegen Paderborn.
Ist es für Stamm nun an der Zeit, künftig einen festen Elfmeterschützen zu bestimmen?
"Das ist ja das Interessante: Von außen sieht man nur das Spiel und interpretiert dann vieles. Ich weiß genau, wer regelmäßig Elfmeter trainiert. Wir haben mehrere sehr sichere Schützen im Training. Im Spiel ist die Situation allerdings schwer zu simulieren", sagte der Trainer zum Elfer-Problem nach der Partie.
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Thomas Stamm findet die Verantwortung verschiedener Spieler gut und verweist auf Elfer im Training
"Für mich ist entscheidend, was ich im Training sehe. Daraus entsteht eine klare Überzeugung. Ich finde es gut, wenn mehrere Spieler Verantwortung übernehmen – wie auch vor ein paar Wochen gegen Hertha, als wir in Führung hätten gehen können.
Diese Bereitschaft zur Verantwortung ist viel wichtiger als alles andere. Für mich gab es überhaupt keine Unsicherheit oder Unklarheit darüber, wer schießt. Die Abläufe sind klar besprochen."
Er ist also dagegen, dass er den Schützen bestimmt. Er überlässt es seinen Jungs. "Ich habe die volle Überzeugung, dass wir beim nächsten Elfmeter – vielleicht schon am Sonntag – treffen werden. Diese Überzeugung kommt aus dem, was ich Woche für Woche im Training sehe", erklärte Stamm und ergänzte noch einen Satz, der sich Stunden später überholte:
"Aktuell haben wir nicht den einen stabilen Schützen wie zum Beispiel Harry Kane." Und prompt verschoss der Bayern-Star seinen ersten Bundesliga-Elfer in Wolfsburg. Zeigt aber auch: Keiner ist unfehlbar.
Titelfoto: dpa/Andreas Gora