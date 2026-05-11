Drei von vier verschossen! Dynamo hat ein Elfer-Problem

Dresden - Von einem Problem wollte Thomas Stamm (43) nach dem 1:2 in Braunschweig nichts wissen, aber wegdiskutieren kann man den Fakt auch nicht. Im DFB-Pokal und in der Meisterschaft bekam Dynamo vier Elfmeter, dreimal parierten die gegnerischen Torhüter. Zuletzt verschossen Vincent Vermeij (31) daheim gegen die Hertha und Stefan Kutschke (37) bei der Eintracht zwei in Folge.

Fehlschuss 1: Jakob Lemmer (26, 2.v.r.) scheiterte im DFB-Pokal beim Stand von 0:0 am Mainzer Keeper Robin Zentner (31, verdeckt). © Lutz Hentschel

In der ersten Runde im DFB-Pokal verballerte Jakob Lemmer (26) beim Stand von 0:1 gegen den FSV Mainz. Der Handelfmeter wurde kurioserweise von Ben Bobzien (23) verursacht. Lemmer scheiterte an Robin Zentner (31).

Vermeij blieb an Tjark Ernst (23) hängen, Kutschke an Ron-Thorben Hoffmann (27). Gerade diese beiden Fehlschüsse kosteten womöglich wichtige Punkte.

Der einzige Elfmeterschütze, der auch traf, war Christoph Daferner (28) beim 1:2 daheim gegen Paderborn.

Ist es für Stamm nun an der Zeit, künftig einen festen Elfmeterschützen zu bestimmen?

"Das ist ja das Interessante: Von außen sieht man nur das Spiel und interpretiert dann vieles. Ich weiß genau, wer regelmäßig Elfmeter trainiert. Wir haben mehrere sehr sichere Schützen im Training. Im Spiel ist die Situation allerdings schwer zu simulieren", sagte der Trainer zum Elfer-Problem nach der Partie.