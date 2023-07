Gegner gesucht: Auf wen trifft Dynamo zur Generalprobe?

Dresden "Wir sind da dran", erklärte Coach Markus Anfang (49) auf die Frage, wann und gegen wen denn die Generalprobe auf die neue Saison in der 3. Liga stattfinden wird. Denn bis jetzt hat Dynamo Dresden noch keinen Gegner.

Auch im nahen Ausland sieht es eher schlecht aus. Tschechische und polnische Ligen sind mitunter schon vergangenes Wochenende gestartet, spätestens am nächsten.

Und da steckt die Krux, denn die 2. Bundesliga startet am nächsten Wochenende, viele Erstligisten sind gerade in ihren Trainingslagern unterwegs.

"Am besten einen so gut wie möglich, einen richtig starken Gegner, der uns richtig fordert", wünscht sich Dynamos Coach. "Wir brauchen das und müssen gucken, dass wir auf ein bestimmtes Level kommen. Das ist auch immer eine Frage der Alternativen."

Zumindest noch keinen öffentlich bekannt gegeben. Denn scheinbar ist es aktuell für Teammanager Justin Löwe (24) gar nicht so einfach, einen würdigen Gegner zu finden.

Justin Löwe (24, h.) und Ralf Becker (52, l.) suchen nach einem schlagkräftigen Gegner. © Lutz Hentschel

Ein 0815-Gegner ist sicherlich nicht gewollt. Denn nach dem Highlight-Spiel gegen Slavia Prag mit dem Hauch von Europapokal und dem Retterspiel in Zwickau muss das Anfang-Team nicht unbedingt emotional, zumindest aber sportlich gefordert werden. Die Latte liegt hoch.

"Nicht unbedingt", erwidert Sportgeschäftsführer Ralf Becker (52). "Nach so vielen Highlights ist das gar nicht so einfach. Wir werden vor allem schauen, dass wir sportlich einen guten Gegner finden, der uns auf die Runde vorbereitet."

Ein weiterer Vergleich mit einem internationalen Spitzenklub - vielleicht noch im Rudolf-Harbig-Stadion - ist ausgeschlossen.

Becker: "Das wird sportlich was Anständiges sein. Es wird aber kein internationaler Topverein bei uns auftauchen. Am Ende ist es immer die Frage, was ist möglich? Da müssen wir schon pragmatisch sein."

Am Ende spricht also vieles für einen Konkurrenten aus der 3. Liga. Nicht unbedingt perfekt, aber letztlich ein Gegner, mit dem man sich auch in der neuen Saison messen muss.

Anfang sieht's pragmatisch: "Ich sage schon Ja oder Nein. Zur Not muss 'Leo' wieder los."