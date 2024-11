Geht Dynamo heute endlich mal wieder in Führung?

Dynamo Dresden will beim VfL Osnabrück mal wieder in Führung gehen. Das würde auch der gesamten Mannschaft weiterhelfen.

Von Thomas Nahrendorf

Dresden - "Das wusste ich gar nicht", lächelt Lars Bünning bittersüß. Er wurde auf den Fakt angesprochen, dass Dresden letztmals beim 3:0 in Verl mit 1:0 in Führung gegangen ist. Das war am 25. September. "Aber ja, es ist immer wichtig, wenn du in Führung gehst. Das hilft der ganzen Mannschaft", sagt der Innenverteidiger.

Dynamo-Coach Thomas Stamm (41) muss womöglich seine Abwehr umbauen. © Lutz Hentschel Der 26-Jährige lobt im selben Atemzug zwar auch die Comeback-Qualitäten seiner Mannen, "das ist auch eine wichtige Erkenntnis für uns. Aber logisch, wir wollen auch mal wieder in Führung gehen." In der Vorwoche in Ingolstadt kam er zur Pause für den angeschlagenen Claudio Kammerknecht beim Stand von 0:1 in die Partie, er gewann "seine" 45 Minuten quasi mit 1:0. Mit ihm stand Dynamo gut, ließ nur noch in den letzten fünf Minuten etwas zu. Auch weil Bünning in die Zweikämpfe ging, die schmerzhaft sein können. Er brachte seine Qualitäten ein. Dynamo Dresden Personal-Alarm bei Dynamo: Sieben Ausfälle drohen "Lars hat einen super Job gemacht zusammen mit Lucas Boeder", erklärt auch Thomas Stamm (41). Der Coach hätte keine Bedenken, das Duo wieder in die Schlacht zu schicken.

Dynamo Dresdens Gegner Osnabrück ist Tabellenletzter, hat aber keinen schlechten Kader

Immer mit starken Zweikampfwerten: Lars Bünning (26, v.), hier im Duell mit einem Wiesbadener Gegenspieler. © Picture Point / Gabor Krieg Kammerknecht (25) ist immer noch angeschlagen, hinter ihm steht ein Fragezeichen. Und Stamm erklärt immer wieder, nur Spieler einzusetzen, die bei 100 Prozent sind. Bünning ist es, und er ist wichtig. Zum einen wegen seiner Qualitäten und dann auch aufgrund seiner Erfahrung. Die Bremer Brücke ist immer noch etwas anderes als Partien in Verl, Wiesbaden oder bei irgendeiner Zweitvertretung. Beim VfL wird es heiß hergehen. Dynamo Dresden Dynamo-Dresden-Blog: Gesperrter Kutschke lässt sich operieren "Die Stimmung dort ist immer gut", weiß er. Ruhiger wird es, wenn es für die eigenen Lieblinge nicht laufen sollte. "Wir betonen es immer wieder: Wir wollen auswärts noch mehr punkten. Das ist unser Anspruch und der Anspruch der Leute. Wir fahren dahin, um drei Punkte zu holen."

Dynamo Dresden: Gegner nicht auf leichte Schulter nehmen!

Den Gegner sieht er nicht so schlecht, wie er derzeit dasteht. "Osnabrück hat einen guten Kader und hat dann noch Ba-Muaka Simakala (27) aus Kaiserslautern zurückgeholt. Das ist ein Unterschiedsspieler in der Liga", weiß Bünning: "Es ist immer so, wenn Dresden in Osnabrück spielt, ist das für die ein Highlight-Spiel. Das muss uns bewusst sein. Wir müssen dafür sorgen, dass es auch für uns eins ist." Ein Highlight war Verl, die 1:0-Führung, danach der 3:0-Sieg. Das letzte 1:0, der letzte Dreier auswärts. Es ist wieder einmal an der Zeit.