Aus Wolfsburg: Dynamo angelt sich diesen U-Nationalspieler
Dresden - Ein Transfer aus Wolfsburg? Viele Fans von Dynamo Dresden haben darauf sehnsüchtig gewartet. Aber nein, nicht Maximilian Arnold (32) kommt zurück nach Hause, die SGD vermeldete dagegen den Transfer von Till Neininger (19).
Der Junioren-Nationalspieler kommt zur Leihe aus der VW-Stadt und schließt damit die letzte Planstelle in Dynamos Defensiv-Verbund.
"Mit Till bekommen wir einen jungen, sehr gut ausgebildeten Innenverteidiger dazu, dem wir zutrauen, bei uns die nächsten Schritte zu gehen. Er bringt eine starke körperliche Präsenz und Zweikampfstärke sowie eine für sein Alter sehr gut ausgeprägte Übersicht im Spielaufbau mit", erklärt Sören Gonther (39).
Neininger ist Innenverteidiger, er komplettiert damit das Quartett um Thomas Keller (26), Friedrich Müller (20), Ahmet Muhamedbegovic (27) und den noch nicht fitten Kenneth Schmidt (24).
Der 1,88 Meter große Hüne wurde in München geboren und wuchs in Berlin auf. Nach seinen ersten fußballerischen Erfahrungen beim VfB Friedrichshain zog es die Familie nach Braunschweig. Ab der U16 war er in der Nachwuchs-Akademie der Wölfe aktiv.
Dynamo Dresden neuer Innenverteidiger hat einen starken Konkurrenten
"Ich freue mich sehr über die Möglichkeit hier in Dresden die nächsten Schritte in meiner Entwicklung nehmen zu können", wird Neininger von der SGD in der Mitteilung zitiert.
Und: "Die Gespräche mit den Verantwortlichen haben mir von Beginn an ein gutes Gefühl gegeben und ich bin maximal motiviert, jetzt hier ins Training einzusteigen, meine neuen Mannschaftskollegen kennenzulernen und die Vorbereitung auf die kommende Saison anzugehen."
Fünfmal stand der 19-Jährige vergangene Saison im Bundesliga-Kader des Absteigers, für einen Einsatz reichte es noch nicht. Die Wolfsburger U19 führte der 24-malige Junioren-Nationalspieler vergangene Saison in 23 Partien (drei Tore) als Kapitän aufs Feld.
Bei der SGD wird er sich wohl vor allem mit dem Dresdner Youngster Müller um Einsatzzeiten duellieren.
Titelfoto: imago/Jan Huebner