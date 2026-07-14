Aus Wolfsburg: Dynamo angelt sich diesen U-Nationalspieler

Dresden - Ein Transfer aus Wolfsburg ? Viele Fans von Dynamo Dresden haben darauf sehnsüchtig gewartet. Aber nein, nicht Maximilian Arnold (32) kommt zurück nach Hause, die SGD vermeldete dagegen den Transfer von Till Neininger (19).

Till Neininger (19) ist der elfte Neuzugang von Dynamo Dresden. Er kommt per Leihe. © PR SG Dynamo Dresden

Der Junioren-Nationalspieler kommt zur Leihe aus der VW-Stadt und schließt damit die letzte Planstelle in Dynamos Defensiv-Verbund.

"Mit Till bekommen wir einen jungen, sehr gut ausgebildeten Innenverteidiger dazu, dem wir zutrauen, bei uns die nächsten Schritte zu gehen. Er bringt eine starke körperliche Präsenz und Zweikampfstärke sowie eine für sein Alter sehr gut ausgeprägte Übersicht im Spielaufbau mit", erklärt Sören Gonther (39).

Neininger ist Innenverteidiger, er komplettiert damit das Quartett um Thomas Keller (26), Friedrich Müller (20), Ahmet Muhamedbegovic (27) und den noch nicht fitten Kenneth Schmidt (24).

Der 1,88 Meter große Hüne wurde in München geboren und wuchs in Berlin auf. Nach seinen ersten fußballerischen Erfahrungen beim VfB Friedrichshain zog es die Familie nach Braunschweig. Ab der U16 war er in der Nachwuchs-Akademie der Wölfe aktiv.