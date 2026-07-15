Wirbel um Flutlicht-Ansetzung zwischen Dynamo und Hertha: Jetzt reagiert die SGD

Dresden - Dynamo Dresden hat am Mittwoch in den sozialen Netzwerken wieder für Schlagzeilen gesorgt - und kann überhaupt nichts dafür. Schuld waren die Ansetzungen der DFL für die Spieltage drei bis sechs. In Heidenheim, gegen Bochum, in Braunschweig - alles normal. Aber dann. Gegen Hertha BSC am Samstag, 19. September. Anstoßzeit 20.30 Uhr. "Genau mein Humor", schrieb ein User.

Am Karsamstag eskalierte die Situation zwischen Dynamo- und Hertha-Ultras. Nun hat die DFL das nächste Duell der beiden Zweitligisten wieder auf einen Samstagabend um 20.30 Uhr gelegt. © imago/Jan Huebner

Rückblick: Karsamstag 2026, Anstoßzeit 20.30 Uhr. Die Partie eskalierte. Beide Vereine erhielten nach den Ausschreitungen in der ersten Hälfte harte Strafen.

Dynamo scheiterte mit seinem Einspruch zwecks gesperrtem K-Block zweimal vor dem DFB-Gericht. Der Verein zog vors Bundesgericht. Dort gibt es noch kein Urteil, weil bisher kein Verhandlungstermin gefunden wurde. Seit Mittwoch steht fest: Verhandelt wird am Dienstag (ab 12.30 Uhr) vor dem DFB-Bundesgericht.

Viele vermuten, die Partie, bei der die Hertha nur die Hälfte der personalisierten Gästetickets bekommt, wurde bewusst erneut auf Samstagabend gelegt. Primetime, kein anderes Spiel. Ganz Fußball-Deutschland schaut auf jene Begegnung. Und einige hoffen wohl, dass es erneut kracht. Das hätte richtig weitreichende Folgen für wohl beide Klubs.

Auch, wenn man keinem eine böse Absicht unterstellt, auf die Idee muss man erst einmal kommen.