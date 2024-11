Gelb-Verwirrung bei Dynamo-Profis! Hauptmann oder Heise?

Dresden - Die Verwirrung war auch nach der Partie in Osnabrück (3:0) noch da. Hat Kapitän Niklas Hauptmann (28) Gelb gesehen oder nicht? In einer unübersichtlichen Aktion standen er und Philip Heise (33) dicht beieinander, als Schiri Wolfgang Haslberger (31) den Karton zog.

Zunge raus und durch! Niklas Hauptmann (28) war wieder ein Aktivposten. © Picture Point/Gabor Krieg

Der DFB löste es am Ende auf seiner Homepage auf: Heise sah ihn. Nach 54 Minuten lief Heise in der VfL-Hälfte einem Ball hinterher, erkämpfte ihn sich etwas zu robust.

Nach dem Pfiff sank er auf die Knie und schlug mit der Hand auf den Boden und dann die Hände vors Gesicht. Hauptmann ging zum Schiri, um mit ihm zu reden - darf er als Kapitän als Einziger.

Danach zog der Referee die Karte. Der Kicker vermeldete in seinem Liveticker Hauptmann als den Betroffenen - und so steht es bis heute. Der 28-Jährige zog darauf angesprochen in der Mixed-Zone überrascht die Augenbraue hoch.

"Hab ich Gelb bekommen?", fragte er ungläubig. "Die hat doch 'Pipo' bekommen. Ich bin noch zum Schiri und habe gefragt, warum jetzt Gelb? Ja, er darf nicht so auf den Boden fallen und sich beschweren, sagt er. Die war nicht für mich", erklärte er die Situation.