Geld verdienen im Pokal: Dynamo rechnet mit 2,5 Millionen Euro Defizit!

Dresden - 216.000 Euro gab es in dieser Saison für den Einzug in die 1. Runde des DFB-Pokals. Dynamo konnte in diesem Jahr nicht von dem Honigtopf profitieren - Rang sechs in der Meisterschaft 2022/23 reichte nicht für die Quali, dazu kam das Aus im Viertelfinale des Sachsenpokals gegen Zwickau. Das soll sich in dieser Saison ändern.