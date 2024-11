Gleich drei Durststrecken beendet: Dynamo feiert Auswärts-Befreiungsschlag in Osnabrück!

Osnabrück - Auswärts-Fluch gebrochen, zum ersten Mal seit September wieder mit 1:0 in Führung gegangen und nach einer Ecke getroffen: Dynamo Dresden hat den VfL Osnabrück mit 3:0 (2:0) besiegt und so gleich mehrere Durststrecken beendet.

So springt Dynamo zumindest vorerst auf den zweiten Platz, hat jetzt 25 Punkte. Für Osnabrück hingegen wird der Abstiegskampf langsam harte Realität.

Den endgültigen Genickbruch für die Gastgeber stellte dann ein absolut fragwürdiger Platzverweis für Joel Zwarts dar, der Lars Bünning mit seinem Ellbogen zwar berührte, doch in einem völlig normalen Rahmen - für die Aktion wäre selbst Gelb hart gewesen.

Mit der ersten Führung seit dem 25. September in Rücken kamen die Schwarz-Gelben gestärkt aus der Kabine, machten mit dem 3:0 durch den glänzend aufgelegten Daferner (67.) vorzeitig alles klar - und das zum ersten Mal in dieser Saison nach einer Ecke.

... die Leistung seines Teams: "Ich glaube, mit Ball war das unser bestes Spiel. Viel Kontrolle, der Gegner hatte wenig Zugriff. Wenn du über 90 Minuten immer wieder aus den Situationen rauskommst, kannst du auch viele Chancen kreieren. Wir hätten den Sack früher zumachen müssen, aber in Summe sehr stabile Leistung heute."

Thomas Stamm sprach nach Abpfiff am Magenta-Mikrofon über ...

90. Minute +1: Es gibt drei Minuten obendrauf, die erste nutzt Thomas Stamm nochmal für einen Wechsel. Hauptmann gibt die Binde an Sapina und geht runter, Marx darf sich noch zwei Minuten zeigen.

90. Minute: Das Spiel plätschert jetzt ein wenig vor sich hin, Dynamo strengt sich jetzt nicht mehr zu 100 Prozent an, Osnabrück hat die Niederlage akzeptiert.

83. Minute: In Unterzahl kommt Osnabrück noch einmal vors Dynamo-Tor, Wiemann köpft vorbei.

81. Minute: Lattentreffer für Dynamo! Auch Lemmer trägt sich beinahe zum zweiten Mal in die Torschützenliste ein, trifft aber nur Aluminium. Das 4:0 lässt noch auf sich warten.

80. Minute: Die Karten nehmen immer mehr zu, jetzt trifft es Kehl nach einem taktischen Foul an Meißner.

77. Minute: Für den Tabellenletzten kommt es jetzt natürlich knüppeldick. Nicht nur liegt das Team deutlich zurück, sondern muss auch noch die letzte Viertelstunde in Unterzahl überstehen.

67. Minute: Daferner schnürt den Doppelpack und erhöht auf 3:0 - und es ist ein Tor nach einer Ecke! Sterner bringt den Ball auf den sträflich freigelassenen Bünning, der per Kopf auf Daferner ablegt. Aus rund einem Meter drückt der Torjäger den Ball über die Linie.

63. Minute: Zwarts gibt Bünning in der Luft einen mit, doch auch bei ihm lässt Haslberger die Karte stecken.

58. Minute: Tim Schreiber kann sich auszeichnen, ist zur Stelle, als Osnabrück beinahe verkürzt: Simakala legt zentral im Strafraum auf Müller ab, der von der Fünf-Meter-Linie abschließt und an Schreiber scheitert.

55. Minute: In Überzahl stürmen die SGD-Kicker in Richtung Osnabrücker Tor, doch Daferner bremst ab, um nicht im Abseits zu stehen. Der Angriff verläuft im Sande.

52. Minute: Das hätte das 0:3 sein können! Die SGD arbeitet sich in den Sechzehner der Hausherren vor, Oehmichen hat links ganz viel Platz. Das Anspiel auf den Youngster ist aber nicht ideal, wodurch sein Abschluss zu unplatziert gerät. Kein Problem für Jonsson.

Halbzeit: Und dann ist umgehend Pause! Es wäre nicht überraschend gewesen, wenn es mit einem 0:0 in die Kabinen gegangen wäre, doch mit einem Doppelschlag kurz vor dem Halbzeitpfiff stellte Dynamo Dresden die Weichen in Richtung erster Auswärtssieg seit September.

45. Minute: Gellendes Pfeifkonzert an der Bremer Brücke, nachdem Zwarts im Dynamo-Strafraum zu Boden geht. Haslberger pfeift allerdings Offensivfoul.

42. Minute: Tooooor für Dynamo! Die SGD trifft tatsächlich zum ersten Mal seit Ende September zum 1:0! Das ist ganz schwach verteidigt von Osnabrück, die Hausherren lassen auf der linken Seite gleich zwei Dynamos komplett frei. Und so flankt Sterner nach links, wo Christoph Daferner zu seinem siebten Saisontreffer vollendet!

39. Minute: Meißner setzt sich links stark durch, seine Hereingabe wird aber geblockt. Bünning kommt an den Ball, probiert es selbst und setzt den Ball flach rechts neben das Tor.

37. Minute: Im Gegenzug ist Dynamo wieder dran, Sterner versucht es direkt per Ecke. Keeper Jonsson lenkt den Ball ab.

35. Minute: In den letzten Minuten wird Osnabrück immer offensiver. Eine Hereingabe klärt Boeder zur Ecke, nach der wird es gefährlich! Der Ball landet an der Strafraumkante bei Gnasse, der die Kugel per Direktabnahme knapp rechts neben das Tor drischt.