"Habe nachgeschaut, wann Dynamo ist": Hansa-Trainer freut sich auf "Erzfeind"

Für solche Partien gelte immer: "Eigentlich wünscht man dem Erzfeind - wenn man das so sagen darf, ohne es böse zu meinen - irgendwo immer die Pest. Aber man ist auch traurig, wenn man sie nicht in der Liga hat, weil die Spiele dann fehlen", sagte Brinkmann. "Wen das Spiel nicht packt, der muss die Sachen packen und aufhören mit Fußball."

Auch für Thomas Stamm (42) bringt das Ostduell neue Erfahrungen. © Lutz Hentschel

Für den 42-Jährigen ist das Ostduell übrigens auch eine Premiere. Der ehemalige Coach des SC Freiburg II war noch nie in Rostock.

"Ich habe neun Jahre in Freiburg gearbeitet, das ist jetzt nicht der Verein, wo man mal schnell hinfährt. Weder in der 3. Liga, noch in der 'U19'. Da war das weiteste mal Kiel. Daher freue ich mich auf ein Stadion, was ich noch nicht kenne."

Dass er jetzt einen neuen "Ground" für sich entdeckt, spielt für Stamm aber keine Rolle: "Grundsätzlich nimmt man von der Stadt nicht viel mit. Man freut sich, man saugt das auf. Wenn man das Spiel erfolgreich gestaltet hat, dann kann man das mehr genießen. Am Ende kann ich sagen, ich war mal da und kann das hoffentlich mit sehr positiven Emotionen verbinden."