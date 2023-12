"Habe noch drei Spiele": Was wird aus Dynamo-Leihgabe "OBM"?

Verl - Kein Name fiel vor, während und nach dem Spiel wohl so oft, wie der von Oliver Batista Meier (22). Dynamo Dresdens Leihgabe an den SC Verl gehört in dieser Saison zu dem Besten, was es in der 3. Liga gibt - im direkten Duell gegen seinen Hauptverein blieb er aber weitestgehend blass.