Effiziente Gegner zeigen Dynamo, wie es geht: "Bekommen aus wenig zu viel"

Dresden - Der Winter entwickelt sich so langsam zur Seuchen-Jahreszeit! Drei Spiele hintereinander, dreimal 0:1. Dynamo Dresden scheint so kurz vor der Winterpause so langsam die Luft auszugehen - zumindest ergebnistechnisch.

Dynamos Innenverteidiger Jakob Lewald (24) kurz nach dem Abpfiff. Er war leer - wie jeder anderen Dynamo auch. © imago/eu-images

Denn spielerisch wollen sich die Mannen von Markus Anfang (49) nichts vorwerfen lassen.

"Wir belohnen uns momentan nicht für den Aufwand und die Spielweise. Das war gegen Regensburg schon so, hier in Verl auch", ärgerte sich Innenverteidiger Jakob Lewald (24) nach der dritten Niederlage hintereinander beim SC Verl.

"Wenn man die Spiele sieht, was will man da der Mannschaft vorwerfen? Wir stehen gut, spielen gut. Keiner in der Mannschaft lässt sich hängen, jeder glaubt an sich und wir zweifeln nicht. Wir machen weiter!"

Wie schon in der Vorwoche gegen Regensburg waren die Schwarz-Gelben in Verl das bessere Team. Vor allem die Defensive um Lewald stand erneut sicher, ließ nur wenig zu. Allein das reicht aber derzeit nicht.

"Eine Situation reicht, um gegen uns ein Tor zu machen. Wir bekommen gerade mit sehr wenig sehr viel gegen uns", bilanzierte der Innenverteidiger.