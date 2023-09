Harres-Hammer! Ex-Dynamo knipst sechsmal in 77 Minuten

Homburg - Knapp drei Monate nach seinem Wechsel ins Saarland scheint Ex- Dynamo -Talent Phil Harres (21) endlich angekommen. Mit einem Vierer- und einem Doppelpack geht der Mittelstürmer beim FC Homburg gerade so richtig steil!

Es dauerte bis zum sechsten Spieltag, ehe Homburg den ersten Saisonsieg einfuhr. Der goldene Torschütze an jenem September-Nachmittag: Phil Harres. Es war sein erster Ligatreffer für die Grün-Weißen.

Doch während die Saarländer in der ersten DFB-Pokal -Runde die Sensation schafften und den SV Darmstadt furios mit 3:0 aus dem Wettbewerb kegelten - den Deckel zum Endstand machte Phil Harres nach einem Konter drauf - stotterte in der Liga der Motor.

Aber der Reihe nach: Bei den Dynamos waren Harres' Perspektiven begrenzt, bei den Saarländern die Ambitionen groß wie nie. Der Verein aus der Regionalliga Südwest will es der SV Elversberg gleichtun und mindestens in die 3. Liga aufsteigen.

Stell Dir vor, Du schießt in einem Spiel als Joker vier Tore und sitzt in der nächsten Woche trotzdem nur auf der Bank. Es ist das Schicksal von Stürmer Phil Harres, der im Sommer von der SGD zum FC Homburg wechselte.

Neuer Klub, altes Bild: Wie schon bei Dynamo Dresden muss sich Patrick Weihrauch (29, l.) auch beim FC Homburg über das Training für Einsätze empfehlen. (Archivbild) © Lutz Hentschel

Seitdem zeigt der Pfeil bei Harres und Homburg nach oben: Aus den nachfolgenden drei Partien holten sie sieben Zähler, jüngst sogar zwei Kantersiege.

Die U23 des VfB Stuttgart fertigten die Saarländer mit 8:1 ab. Und am Freitag wurde Astoria Walldorf frühzeitig mit 5:0 nach Hause geschickt.



Phil Harres präsentierte sich in beiden Spielen in Gala-Form. Gegen die Stuttgarter Bubis kam der groß gewachsene Angreifer zur 58. Minute beim Stand von 3:1 und sorgte anschließend mit vier Toren für klare Verhältnisse.

Doch dies genügte Trainer Schwarz offenbar nicht für einen Platz in der Startelf gegen Walldorf. Harres schmorte zu Beginn draußen, kam erst zur Pause in die Partie und schlug wenige Minuten nach Wiederanpfiff doppelt zu. Addiert man die Spielzeit in beiden Begegnungen, brauchte Harres für seine sechs Treffer lediglich 77 Minuten!

Spätestens nach dem erneuten Harres-Hammer dürfte sein Trainer kaum mehr an ihm in der Startelf vorbeikommen, zum Glück hat Homburg in den nächsten zwei Wochen vier Pflichtspiele.

In denen dürfte vielleicht auch Patrick Weihrauch seine Chance von Beginn an bekommen. Der Ex-Dresdner bekam aufgrund Fitnessrückständen seit seinem Wechsel in sechs möglichen Spielen nur 82 Minuten Einsatzzeit.