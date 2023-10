"Haupe" fehlte Dynamo gegen Halle, reicht's für München?

Dresden - "Niklas Hauptmann ist nicht zu ersetzen für uns, so ehrlich muss man sein. Er ist der Unterschiedspieler in der 3. Liga . Wenn er bei 100 Prozent ist, sehe ich keine zwei Spieler, die vor ihm sind", gab Dynamo Dresdens Tom Zimmerschied (25) nach dem Sieg gegen Halle zu.

Immer wieder hat Niklas Hauptmann (am Boden) mit Blessuren zu kämpfen. © IMAGO/nordphoto GmbH/Tauchnitz

Der Torschütze zum 2:1-Siegtreffer mühte sich im zentralen Mittelfeld als "Haupe"-Ersatz redlich, kam aber nicht an die Leistungen von Dynamos Spielmacher heran.



Das Problem aber ist: Niklas Hauptmann (27) wird wahrscheinlich auch noch am Samstag im Auswärtsspiel bei 1860 München fehlen.

Zwar hat er am Donnerstag beim Spiel-Ersatztraining "ein wenig versucht, Technik mitzumachen", wie Markus Anfang (49) erklärte. Doch reichen wird das wohl nicht: "Wir wissen noch nicht, wie es aussieht."

Der 27-Jährige laboriert noch immer an Sprunggelenksproblemen, nachdem er einen Schlag auf den Knöchel bekommen hat. Gegen den HFC am Mittwoch hatte sich das Fehlen des Edeltechnikers in vielen Phasen bemerkbar gemacht.

Es fehlte an Struktur und vor allem im ersten Durchgang an überraschenden Aktionen sowie dem Mut, in Eins-gegen-Eins-Situationen zu gehen.