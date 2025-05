10.05.2025 17:50 Hauptmann hat nach Dynamo-Aufstieg Tränen in den Augen: "Das ist für die Fans"

Dynamo-Fans stürmten in Mannheim den Rasen. Die Spieler feierten ordentlich den Aufstieg in die 2. Bundesliga. So war die Stimmung.

Von Tina Hofmann, Thomas Nahrendorf

Dresden - Die Dämme brachen schon, als Aachen mit 4:1 in Führung ging. Da ließen sich die Fans kaum noch zurückdrängen. Das Spiel pausierte, weil auch die Mannheimer mit dem 1:0 gerettet sind und die Waldhof-Fans gen Rasen strömten. Mit Abpfiff gab es kein Halten mehr. Als geschlossene Einheit feierte Dynamo Dresden den Aufstieg in die 2. Bundesliga. © DPA/ Uwe Anspach Der schwarz-gelbe Block stürmte den Rasen, Bengalos und Raketen wurden gezündet. Mit "Nie mehr dritte Liga" wurde der Aufstieg gefeiert. Das Stadion tauchte ein in schwarz-gelb-roten Rauch. Und die Aufsteiger? Die Mannschaft versammelte sich erst einmal im Kabinengang, bis die Fans zurück im Block waren. Dynamo Dresden Dynamo-Aufstieg live: Mannschaft stürmt die PK von Thomas Stamm, MP Kretschmer gratuliert Die Jungs wissen zumindest auch, wie man Bier ohne Öffner aufbekommt. Lars Bünning sprang Stefan Kutschke auf den Rücken, alle umarmten sich, brüllten durcheinander - natürlich mit einem Radeberger in der Hand. Niklas Hauptmann sprintete mit einem lauten "Jaaaaa!" wieder gen Rasen. Niklas Hauptmann lobt die Fans der SGD nach dem Erreichen des Aufstiegs Niklas Hauptmann war erleichtert, dass nach zwei verpassten Chancen Dynamo den Aufstieg endlich eintüten konnte. © Picture Point / Sven Sonntag Ex-Dynamo Rico Benatelli klatschte jeden ab: "Glückwunsch, Dynamo! Verdient", sagte er mit Bier in der Hand und rannte in Richtung seines Anhangs. "Geil, geil, geil", brüllte Claudio Kammerknecht. "Ich bin froh, dass wir das endlich geschafft haben. Für mich geht ein Traum in Erfüllung. Zweimal knapp gescheitert und jetzt steigst du mit einer Niederlage auf. Scheißegal, geil." Er verschwand und genoss das Bad in der Menge: "Die Fans sind einfach nur Weltklasse. Danke", und dann ging die Party ab. Dynamo Dresden Aufstiegsparty am Terrassenufer wartet schon: Aber erst muss Dynamo liefern "Ich gehöre als Feierbiest ins obere Drittel." Hauptmann hatte Tränen in den Augen. Er genoss erstmal still. "Es ist eine Erleichterung da. Ich habe gerade mit 'Kutsche' gesprochen. Zwei Jahre verpasst und jetzt das. Phänomenal." Er dankte aber vor allem den Fans: "Das ist für sie. Was sie machen, ist einfach irre. Sie unterstützen uns, fahren überall mit hin. Einmalig", sagte er und versprach: "Wir werden die Heimfahrt genießen und dann geh‘ ich auch aus mir heraus."

Titelfoto: DPA/ Uwe Anspach