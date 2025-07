Hochzeitsreise der besonderen Art! Dynamo-Neuzugang Rossipal muss im Camp schuften

Was seine Frau Alexander Rossipal (29) bedeutet? Da musste Dynamos Neuzugang nicht lange überlegen. © Picture Point / Gabor Krieg

Beide kamen aus Rostock zur SGD und heirateten vor wenigen Wochen. Für Fröling war es "der schönste Tag" im Leben. Rossipal sieht es selbstredend ähnlich: "Wir hatten echt Glück. So, wie es gelaufen ist, hätten wir es uns nicht besser vorstellen können. Wir sind einfach megaglücklich. Es war eine Traumhochzeit", erklärt der 29-Jährige.

Frau Justine hält ihm den Rücken frei, auch jetzt im Trainingslager, wenn er nicht da ist und sie in Rostock einige Dinge für den nahenden Umzug organisieren muss.

"Sie bedeutet mir so viel. Sie steht hinter mir, gibt mir den Rückhalt, ist immer für mich da. Als Fußballer hat man ja oftmals Wehwehchen, oder auch mal einen schlechten Tag nach einer Niederlage. Diese Stimmung nimmt man ein wenig mit nach Hause. Aber egal, wie ich da ankomme, sie unterstützt mich, gibt mir Kraft", gibt Rossipal zu.

"Sie ist die wichtigste Person in meinem Leben. Wahnsinn, was sie mir alles abnimmt. Einfach nur großen Respekt." Am Sonntag können sich die beiden wieder in die Arme schließen. Bis dahin muss sich der Linksverteidiger noch weiter im Sommer-Camp in Oberösterreich beweisen.