Holt Dynamo kurz vor dem Fototermin noch einen Neuen?

Dresden - Gibt's am heutigen Dienstag noch eine kleine Überraschung? Sinnvoll wäre es zumindest, denn ab 14 Uhr heißt es am Dienstag bei Dynamo Dresden "Bitte lächeln" für das Mannschaftsfoto.

Markus Anfang (49, r.) sucht noch ein wenig mehr als Ralf Becker (52, M.). © Max Patzig

Die SGD lädt zum Media Day, neben dem großen Teamfoto werden auch die einzelnen Spielerportraits angefertigt. Würde also nicht schaden, wenn dann mindestens ein Neuzugang mit dabei ist.

Coach Markus Anfang (49) wird zumindest in keinem seiner Interviews müde zu betonen, dass sein Kader noch nicht komplett ist.

"Ich glaube schon, dass wir noch was brauchen und noch mal nachlegen müssen. Das habe ich schon häufiger gesagt und dabei bleibe ich auch", erklärte er auch am Sonntag nach dem Unentschieden in Prag. "Wäre schön, wenn das in dieser Woche passieren würde."

Logisch - weniger fürs Foto, denn jeder Neuzugang muss auch integriert und an Dynamos Spielsystem sowie Laufwege gewöhnt werden.

Neben zwei sicherlich noch einmal intensiven Wochen mit Trainingseinheiten bleiben dafür aber auch nur noch zwei Testspiele.