Im dritten Anlauf endlich fest verpflichtet! Dynamo holt Jonas Sterner zurück
Dresden - Weiter geht der Transferreigen bei Dynamo Dresden! Den Schwarz-Gelben ist die nächste Rückhol-Aktion gelungen: Ab sofort steht Jonas Sterner (24) bei der SGD unter Vertrag, er kehrt von Hannover 96 nach Dresden zurück.
"Nach intensiven Verhandlungen ist es uns gelungen, Jonas dahin zu bringen, wo sein Herz ihn haben möchte. Er war sowohl beim Aufstieg als auch in der erfolgreichen Rückrunde zuletzt ein entscheidender Faktor in unserer Defensivreihe", sagte Sport-Geschäftsführer Sören Gonther (39) zu seinem nächsten Deal.
"Jetzt kann er erstmals auch eine komplette Sommervorbereitung bei uns absolvieren und sich so optimal mit der Mannschaft auf die Spielzeit fokussieren."
Schon in der Aufstiegssaison war Sterner auf Leihbasis für Dynamo aufgelaufen, eine feste Verpflichtung im vergangenen Sommer hatte sich allerdings zerschlagen. Stattdessen wechselte er von Holstein Kiel nach Hannover, wo er aber nicht glücklich wurde und deshalb im Januar erneut auf Leihbasis nach Dresden zurückkehrte.
Dort absolvierte er jedes einzelne Rückrundenspiel und war somit entscheidend am gelungenen Klassenerhalt beteiligt.
Jonas Sterner fühlt sich sportlich und privat wohl in Dresden
Im dritten Anlauf soll es nun endlich ein Engagement auf Dauer sein. Offiziell gab Dynamo keine Vertragslaufzeit bekannt, sie soll allerdings bis 2029 gehen.
"Ich bin natürlich sehr glücklich, dass jetzt bereits vor dem Vorbereitungsstart Klarheit über meine Zukunft herrscht. Dynamo ist der Verein, bei dem ich mich nicht nur sportlich extrem wertgeschätzt fühle, sondern mich darüber hinaus auch privat sehr wohl in der Stadt fühle. Ich freue mich, dass es jetzt im dritten Anlauf geklappt hat, dass wir in eine gemeinsame Zukunft schauen können", freute sich auch Sterner über seine Aussichten, langfristig in Dresden zu bleiben.
Damit hat die SGD ihren Kader pünktlich zum Trainingsauftakt am Donnerstag fleißig aufgestockt, allein in dieser Woche wurden mit Simon Straudi (27), Robert Wagner (22) und Ahmet Muhamedbegovic (27) drei weitere Neuzugänge vorgestellt.
Zuvor meldete Dynamo bereits mit Nicolai Rapp (29), Kaan Inanoglu (20) und Brooklyn Ezeh (25) Vollzug.
Titelfoto: SG Dynamo Dresden