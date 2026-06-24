Im dritten Anlauf endlich fest verpflichtet! Dynamo holt Jonas Sterner zurück

Dresden - Weiter geht der Transferreigen bei Dynamo Dresden ! Den Schwarz-Gelben ist die nächste Rückhol-Aktion gelungen: Ab sofort steht Jonas Sterner (24) bei der SGD unter Vertrag, er kehrt von Hannover 96 nach Dresden zurück.

Am Mittwoch unterschrieb Jonas Sterner (24) bei Dynamo Dresden – dieses Mal endlich einen festen Vertrag. © SG Dynamo Dresden

"Nach intensiven Verhandlungen ist es uns gelungen, Jonas dahin zu bringen, wo sein Herz ihn haben möchte. Er war sowohl beim Aufstieg als auch in der erfolgreichen Rückrunde zuletzt ein entscheidender Faktor in unserer Defensivreihe", sagte Sport-Geschäftsführer Sören Gonther (39) zu seinem nächsten Deal.

"Jetzt kann er erstmals auch eine komplette Sommervorbereitung bei uns absolvieren und sich so optimal mit der Mannschaft auf die Spielzeit fokussieren."

Schon in der Aufstiegssaison war Sterner auf Leihbasis für Dynamo aufgelaufen, eine feste Verpflichtung im vergangenen Sommer hatte sich allerdings zerschlagen. Stattdessen wechselte er von Holstein Kiel nach Hannover, wo er aber nicht glücklich wurde und deshalb im Januar erneut auf Leihbasis nach Dresden zurückkehrte.

Dort absolvierte er jedes einzelne Rückrundenspiel und war somit entscheidend am gelungenen Klassenerhalt beteiligt.