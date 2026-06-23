Das war's mit Urlaub: Dynamo-Profis auf Herz und Nieren geprüft

Dresden - Urlaub vorbei! Der offizielle Trainingsstart bei Dynamo Dresden erfolgt um 15 Uhr in Weinböhla. Doch die Dynamo-Profis schwitzen seit Dienstag. Von den Sportmedizinern des Universitätsklinikum "Carl-Gustav-Carus" wurden sie auf Herz und Nieren geprüft.

Auch Niklas Hauptmann musste zum Ausdauertest aufs Laufband. © SG Dynamo Dresden

Bei der rund fünfstündigen Diagnostik absolvierten die Kicker von Trainer Thomas Stamm (43) diverse Leistungstests und ließen ihren aktuellen Gesundheitszustand eingehend untersuchen. Neben allgemeinmedizinischen Untersuchungen standen auch ein Sehtest, orthopädische Untersuchungen sowie ein Herz-Echo auf dem Programm.

Darüber hinaus wurde, wie in den Vorjahren, eine Schnell- und Maximalkraftdiagnostik durchgeführt sowie mittels Ausdauertest auf dem Laufband mit Spiroergometrie und Laktatdiagnostik Daten erhoben, welche die Grundlage für die Trainingsplanung der kommenden Wochen liefert.

Im Kraftraum der AOK PLUS Walter-Fritzsch-Akademie wurden die Spieler mit Hilfe von verschiedenen Messungen im sogenannten "TeamScreen" in ihrer Beweglichkeit genauer unter die Lupe genommen, um mögliche Kraft -, Mobilitäts- und Koordinationsdefizite sowie muskuläre Dysbalancen frühzeitig zu erkennen.

Hierbei erhielt die SGD Unterstützung der Firma Focus Function.