Im Paradies von St. Tropez: Dynamo-Keeper Tim Schreiber macht seiner Lilly einen Heiratsantrag

St. Tropez (Frankreich) - Er ist der Fels in der Brandung bei Dynamo Dresden , hatte in der Rückrunde einen enorm wichtigen Anteil am Klassenerhalt. Nun schwebt Tim Schreiber (24) mehr denn je auf Wolke sieben.

In der Abenddämmerung der Pampelonne-Ramatuelle-Bucht in St. Tropez machte Dynamo Dresdens Torwart Tim Schreiber (24) seiner Lilly (23) einen Hochzeitsantrag. © Bildmontage: privat

Der Torhüter ging am Sonntag im französischen St. Tropez auf die Knie und machte seiner Freundin Lilly (23) in der Abenddämmerung einen Heiratsantrag. Die von ihren Emotionen übermannte Lilly sagte "Ja". "Ich habe den Antrag sehr lange geplant und hatte früh eine genaue Vorstellung, wie es ablaufen soll", sagt Tim Schreiber im Gespräch mit TAG24.

Bereits im Sommer 2025 urlaubte Tim mit seinen Kumpels in St. Tropez, der Torhüter erzählte dann einem von seinen Freunden von seinem Plan. Die größte Herausforderung war dabei gar nicht die verbale Geheimhaltung, sondern das Verstecken des Ringes. "Es war sehr, sehr schwer, denn manchmal musste ich sagen, dass sie nicht in meine Tasche schauen soll, aber trotzdem hat sie nichts geahnt", berichtet Schreiber stolz.

Unter dem Vorwand eines Picknicks mit Freunden lockte Tim seine Lilly schließlich in die bekannte Bucht von Pampelonne-Ramatuelle. "Der Antrag war für mich extrem schön, weil ich nicht vorbereitet war. Ich habe mich auf die Picknick-Decke gesetzt, weil ich dachte, dass wir jetzt etwas essen", sagt die 23-Jährige lachend.

Als Tim sie dann bat, wieder aufzustehen und seine Rede begann, dämmerte es der jungen Frau, die BWL studiert, modelt und eine Agentur für Social-Media-Marketing betreibt, langsam.