Fans rennen Dynamo Dresden zum Trainingsauftakt die Bude ein: "Außergewöhnlich"

Dresden - Der Herbstmeister ruft zum Trainingsauftakt und die Fans rennen ihm im Trainingszentrum die Bude ein. Weit über 350 Zuschauer waren am Nachmittag am Messering und schauten der 100-minütigen Einheit zu. Sie sahen mit Andi Hoti (21) ein neues Gesicht und einen bestens aufgelegten Trainer Thomas Stamm (41).

Und auch die Dynamo-Anhänger freuten sich, sonst wären sie bei Temperaturen von 0 Grad nicht so zahlreich da gewesen. "Was heute wieder los war mit der Anzahl an Leuten, bei dem Wetter mit sehr viel Kälte. Wir haben lange trainiert. Es haben alle ausgeharrt, das zeigt, wie viel Euphorie da ist. Nicht nur jetzt, wir spüren das ja schon die letzten Wochen und Monate. Außergewöhnlich", staunte Stamm.

Für Christoph Daferner (26, M.) und Co. ging es direkt wieder richtig zur Sache. © Lutz Hentschel

Und es war zu sehen: Mit ihm gibt es kein Abtasten, kein Reinkommen ins neue Jahr. Es geht gleich ordentlich zur Sache. Am Freitag Laktattest plus eine Krafteinheit, am Samstagvormittag 60 Minuten und am Nachmittag 100.

"Wir haben zwei Wochen, die wollen wir intensiv nutzen. Am Sonntag gibt es einen Lauf, eher Grundlage, eher regenerativ. Am Montag steht der Reisetag an, am Dienstag wollen wir normal reinstarten in die Woche mit den abschließenden 2x60 Minuten gegen Essen", warf er schon einen Blick auf die kommende Woche.

Am Montag fliegt die Mannschaft um 16.50 Uhr von Berlin nach Antalya, wird 20 Uhr deutscher Zeit landen und dann im Hotel Quartier beziehen. Dienstagvormittag starten die Profis in ihre türkischen Tage.

Dabei wird dann auch Paul Lehmann (20) sein, der den Auftakt noch aufgrund seiner Rückenprobleme verpasst hat. Auch Vinko Sapina (29) fehlte - und das aus erfreulichem Grund. Er weilt derzeit bei seiner Frau im Kreißsaal, beide erwarten ihr erstes Kind.

"Wenn das Kind in den nächsten Stunden kommt, könnte es sein, dass Vinko am Montag schon mit im Flieger sitzt. Ansonsten wird er nachreisen", sagte Sport-Geschäftsführer Thomas Brendel (48).

Verzichten muss Dynamo bekanntlich in den nächsten Monaten auf den an der Schulter operierten Jonas Oehmichen (20).