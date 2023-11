In Saarbrücken regnet es schon wieder! Dynamo nimmt "Schwimmwesten mit"

Dresden - Wenn die Dynamos derzeit auf ihre Smartphones schauen, dann checken sie oft auch die Wetter-App. Wie sieht es aus in Saarbrücken? Regen ist angesagt – und das immer wieder bis Sonntag.

Land unter in Saarbrücken, das Spiel am 29. Oktober wurde nach 45 Minuten abgebrochen. Am Sonntag müssen Niklas Hauptmann (27) und Co. zum zweiten Mal in dieser Saison ins Saarland. Allerdings regnet es dort wieder ausgiebig. © imago/Dennis Hetzschold

Dresden kennt das, vor drei Wochen ging die Partie beim FCS nur 45 Minuten, weil der Platz abgesoffen war.

"Sieht ja wieder nicht so prickelnd aus", schaut Niklas Hauptmann (27) sogar in Dresden in den wolkenverhangenen Himmel. "Da krieg' ich schon wieder ein schlechtes Gefühl. Wir nehmen auf alle Fälle Schwimmwesten mit", grinst der 27-Jährige.

Für Dynamo ist es fast schon ein Bonusspiel. Mit einer Partie weniger ist die SGD Spitzenreiter, kann mit einem Sieg im Saarland zum Dritten Essen ein Zehn-Punkte-Polster aufbauen.

Im Dynamoland glaubt jeder nach der 5:1-Gala in Köln fest daran. Nachwaschen heißt es jetzt. "Ja, das wäre schön. Wir wissen aber alle, dass es wieder von null losgeht. Und über Saarbrücken fährst du nicht einfach drüber. Wir bekommen da nichts geschenkt, sollten uns nicht von deren schwierigen Phase täuschen lassen", so Hauptmann.

Mitnehmen aus dem ersten, abgebrochenen Spiel kann er sich nichts. Wie auch? Das war Wasserball.