Irre Szene: Ulms gesperrter Kapitän sieht Tor im Spitzenspiel vom Zaun!

"Im ersten Moment ist für mich schon eine kleine Welt zusammengebrochen", gestand der von allen nur "Jo" genannte Anführer am MagentaSport-Mikrofon in der Halbzeit.

Seine außergewöhnliche, wie seit Tagen geplante Aktion erklärt er: "Ich will einfach was zurückgeben für die unfassbare Unterstützung."

Doch es kam noch besser: Denn wenige Minute vor dem Ulmer Führungstreffer kletterte der Capitano sogar auf den Zaun - ob das seine Kollegen auf dem Rasen registrierten?

Keine zwei Minuten später köpfte Lamar Yarbrough (27), sein Vertreter an diesem Tage in der Innenverteidigung, die 1:0-Führung. Reichert war in dem Moment immer noch auf dem Zaun: "Wir sind alle durchgedreht, was ein unfassbarer Moment, wow!"

In diesem Moment war Ulm Spitzenreiter. Beim Pausenstand von 2:2 heizte Reichert die Fans im mit 17000 Zuschauern erneut ausverkauften Donaustadion nochmal ein: "Leute, Vollgas geben!"