Irre Torquote! Dynamo soll vor der Verpflichtung dieses Sturm-Juwels von Eintracht Frankfurt stehen

4.083 Klicks
0 Reaktionen
❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Dynamo Dresden soll vor der Verpflichtung von Eintracht Frankfurts Stürmer Kaan Inanoglu stehen. Der Offensivmann schoss zuletzt 16 Tore in 17 Spielen.

Von Tina Hofmann

Dresden/Frankfurt - Bislang hat Dynamo Dresden noch keinen Neuzugang für die kommende Saison offiziell verkündet, doch hinter den Kulissen basteln die Verantwortlichen um Sport-Boss Sören Gonther (39) fleißig am Kader. Dabei ist den Scouts wohl ein ganz heißer Geheimtipp ins Auge gestochen: Kaan Inanoglu (20) von Eintracht Frankfurt.

Kaan Inanoglu (20) lief in der Rückrunde der vergangenen Saison für den FC Homburg auf.
Kaan Inanoglu (20) lief in der Rückrunde der vergangenen Saison für den FC Homburg auf.  © IMAGO / Fussball-News Saarland

Wie Reviersport zuerst berichtete, soll die SGD an dem Stürmer, der die US-amerikanische sowie die türkische Staatsbürgerschaft besitzt, dran sein und kurz vor einer Verpflichtung stehen.

Der 1,87 Meter große Offensivmann sorgte zuletzt mit seinen Auftritten in der Regionalliga West für Aufsehen. Dort lief er in der Rückrunde für den FC Homburg auf und schoss in 17 Spielen beeindruckende 16 Tore, gab fünf Vorlagen.

Dabei erzielte er neun Treffer in der Liga und sieben im Saarlandpokal. Im Finale gegen den 1. FC Saarbrücken, das für Homburg 2:4 verloren ging, schoss er beide Tore.

Filmen, schneiden, filtern: So bereitet Dynamos Co-Trainer die Halbzeitpause vor
Dynamo Dresden Filmen, schneiden, filtern: So bereitet Dynamos Co-Trainer die Halbzeitpause vor

In der Hinrunde kickte Kaan Inanoglu für Eintracht Frankfurt II in der Hessenliga, netzte dort siebenmal in 13 Spielen.

Nun könnte der im texanischen Dallas geborene Stürmer gleich den nächsten Karrieresprung machen und von der 4. direkt in die 2. Bundesliga aufsteigen.

Spannend ist das Profil des U-Nationalspielers der Türkei vor allem, weil er beidfüßig stark ist, eine enorme Körperlichkeit für sein Alter besitzt. Zudem beträgt sein Marktwert aktuell noch schmale 300.000 Euro. Für die Perspektive, die viele Experten bei ihm sehen, eine eher schlanke Summe.

In der Hinrunde schoss der US-Amerikaner mit türkischem Pass sieben Tore in der Hessenliga für Eintracht Frankfurt II.
In der Hinrunde schoss der US-Amerikaner mit türkischem Pass sieben Tore in der Hessenliga für Eintracht Frankfurt II.  © IMAGO / Rene Schulz
Deine täglichen Dynamo Dresden News

Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.

  • Exklusive News rund um die SGD
  • Spielberichte, Transfers & Hintergrundinfos
  • Jederzeit abbestellbar
Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut.
Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben.
Mit deiner Anmeldung stimmst du unseren Datenschutzbestimmungen zu.

Dynamo Dresden: Kaan Inanoglu kennt das Rudolf-Harbig-Stadion bereits

Mit dem MSV Duisburg lief Kaan Inanoglu (20, M.) bereits gegen Dynamo auf. Jetzt könnte er der Mitspieler von Jonas Oehmichen (22, l.) werden.
Mit dem MSV Duisburg lief Kaan Inanoglu (20, M.) bereits gegen Dynamo auf. Jetzt könnte er der Mitspieler von Jonas Oehmichen (22, l.) werden.  © Lutz Hentschel

Sein Arbeitspapier bei Eintracht Frankfurt ist nur noch ein Jahr gültig. Das heißt, dass ein neuer Abnehmer den Stürmer fest verpflichten müsste.

Eine Leihe wäre nur möglich, wenn die Adlerträger den Kontrakt noch einmal verlängern würden. Bei den Hessen steht Kaan Inanoglu seit Sommer 2024 unter Vertrag, kam damals aus dem Nachwuchs des MSV Duisburg (U19). Zuvor spielte er bei den Boston Bolts und in Bad Aibling. Ausgebildet wurde der Stürmer bei den Dallas Texans, ehe er 2021 nach Bayern kam.

Vor allem in Duisburg sorgte Inanoglu in der U19-Bundesliga West für Furore, als er in 15 Spielen 13 Treffer erzielte. Damit empfahl er sich für das Profiteam der Meidericher und kam am 27. Januar 2024 zu seinem Debüt in der 3. Liga gegen den SSV Ulm.

Pokal-Losglück für Dynamo, Aue vor Hammer-Aufgabe gegen Europa-League-Starter
Dynamo Dresden Pokal-Losglück für Dynamo, Aue vor Hammer-Aufgabe gegen Europa-League-Starter

Das Rudolf-Harbig-Stadion kennt der Stürmer sogar schon, denn bei der bitteren 0:4-Niederlage des MSV am 18. Mai 2024 bei Dynamo stand Inanoglu die erste Halbzeit auf dem Rasen, kam dabei allerdings als rechter Flügelflitzer zum Einsatz.

Nun könnte der SGD-Tempel bald sein neues Zuhause werden, für Dynamo wäre die Verpflichtung ein kleiner Coup, denn zahlreiche Vereine sollen hinter dem Goalgetter her sein.

Titelfoto: Bidlmontage: Lutz Hentschel, IMAGO / Rene Schulz

Mehr zum Thema Dynamo Dresden: