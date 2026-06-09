Irre Torquote! Dynamo soll vor der Verpflichtung dieses Sturm-Juwels von Eintracht Frankfurt stehen
Dresden/Frankfurt - Bislang hat Dynamo Dresden noch keinen Neuzugang für die kommende Saison offiziell verkündet, doch hinter den Kulissen basteln die Verantwortlichen um Sport-Boss Sören Gonther (39) fleißig am Kader. Dabei ist den Scouts wohl ein ganz heißer Geheimtipp ins Auge gestochen: Kaan Inanoglu (20) von Eintracht Frankfurt.
Wie Reviersport zuerst berichtete, soll die SGD an dem Stürmer, der die US-amerikanische sowie die türkische Staatsbürgerschaft besitzt, dran sein und kurz vor einer Verpflichtung stehen.
Der 1,87 Meter große Offensivmann sorgte zuletzt mit seinen Auftritten in der Regionalliga West für Aufsehen. Dort lief er in der Rückrunde für den FC Homburg auf und schoss in 17 Spielen beeindruckende 16 Tore, gab fünf Vorlagen.
Dabei erzielte er neun Treffer in der Liga und sieben im Saarlandpokal. Im Finale gegen den 1. FC Saarbrücken, das für Homburg 2:4 verloren ging, schoss er beide Tore.
In der Hinrunde kickte Kaan Inanoglu für Eintracht Frankfurt II in der Hessenliga, netzte dort siebenmal in 13 Spielen.
Nun könnte der im texanischen Dallas geborene Stürmer gleich den nächsten Karrieresprung machen und von der 4. direkt in die 2. Bundesliga aufsteigen.
Spannend ist das Profil des U-Nationalspielers der Türkei vor allem, weil er beidfüßig stark ist, eine enorme Körperlichkeit für sein Alter besitzt. Zudem beträgt sein Marktwert aktuell noch schmale 300.000 Euro. Für die Perspektive, die viele Experten bei ihm sehen, eine eher schlanke Summe.
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Dynamo Dresden: Kaan Inanoglu kennt das Rudolf-Harbig-Stadion bereits
Sein Arbeitspapier bei Eintracht Frankfurt ist nur noch ein Jahr gültig. Das heißt, dass ein neuer Abnehmer den Stürmer fest verpflichten müsste.
Eine Leihe wäre nur möglich, wenn die Adlerträger den Kontrakt noch einmal verlängern würden. Bei den Hessen steht Kaan Inanoglu seit Sommer 2024 unter Vertrag, kam damals aus dem Nachwuchs des MSV Duisburg (U19). Zuvor spielte er bei den Boston Bolts und in Bad Aibling. Ausgebildet wurde der Stürmer bei den Dallas Texans, ehe er 2021 nach Bayern kam.
Vor allem in Duisburg sorgte Inanoglu in der U19-Bundesliga West für Furore, als er in 15 Spielen 13 Treffer erzielte. Damit empfahl er sich für das Profiteam der Meidericher und kam am 27. Januar 2024 zu seinem Debüt in der 3. Liga gegen den SSV Ulm.
Das Rudolf-Harbig-Stadion kennt der Stürmer sogar schon, denn bei der bitteren 0:4-Niederlage des MSV am 18. Mai 2024 bei Dynamo stand Inanoglu die erste Halbzeit auf dem Rasen, kam dabei allerdings als rechter Flügelflitzer zum Einsatz.
Nun könnte der SGD-Tempel bald sein neues Zuhause werden, für Dynamo wäre die Verpflichtung ein kleiner Coup, denn zahlreiche Vereine sollen hinter dem Goalgetter her sein.
Titelfoto: Bidlmontage: Lutz Hentschel, IMAGO / Rene Schulz