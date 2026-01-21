Lemmers neue Dynamo-Rolle auf Linksaußen: "Inspirieren lassen und umsetzen"

Dresden - Was Arjen Robben und Franck Ribéry beim großen FC Bayern München einst perfektionierten, soll bei Dynamo Dresden in den nächsten Wochen so ein bisschen das Vorbild sein. Jason Ceka und Jakob Lemmer dürfen und sollen es über außen krachen lassen!

Jakob Lemmer soll auf der linken Außenbahn deutlich häufiger zum Abschluss kommen. © Lutz Hentschel

"Natürlich versuche ich, mich da inspirieren zu lassen und das umzusetzen", gesteht Lemmer, der gegen Fürth auf ungewohnter linker Außenbahn ran musste und sich auch gleich mit einem Tor belohnte.

Und weiter: "Links ist natürlich noch ein bisschen ungewohnt. Ist ja irgendwie klar, das ist ein anderer Fuß. Aber ich kann auch mit links flanken und vor allem meine Stärke einbringen. Ich kann reinziehen und den Abschluss suchen. Das ist von der Seite noch ein bisschen einfacher."

Winterleihe Ceka fühlt sich trotz seines starken linken Fußes auf der rechten Außenbahn deutlich wohler, also machte Thomas Stamm daraus eine Tugend. Nils Fröling (fehlte krank) und Lemmer sollen als Rechtsfüßer von der anderen Seite kommen.

"Es ist immer so die Frage: Willst du sie eher in den Zwischenräumen haben, oder willst du die Außenverteidiger durch hereinziehende oder eher innen spielende Außen noch mal einen Tick mehr ins Spiel bekommen? Wichtig ist, dass sie beide Seiten spielen können", so Dynamos Coach.

Stamm erklärt: "Lemmis größte Stärke ist der Abschluss. Wenn du von der linken Seite kommst, bist du deutlich öfter auf deinem starken Fuß. So hat er oft einen besseren Winkel."