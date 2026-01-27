Darum braucht Dynamos Neuzugang Jason Ceka noch Zeit
Magdeburg - Beim Wort "Genugtuung" musste Jason Ceka (26) noch einmal nachfragen, wie es denn gemeint war. Fast scheint es so, als gibt es dieses Wort im Wortschatz von Dynamos Winterleihe nicht - ganz positiv gemeint.
Denn schon vor dem zweiten Sieg der Rückrunde beim 1. FC Magdeburg wollte der Außenbahnspieler kein Feuer legen. Und das, obwohl Ceka ordentlich Grund dazu hätte, wurde er doch dort als Leistungsträger für eine Saison aussortiert, weil er seinen Wechselwunsch äußerte.
"Grundsätzlich ist es immer schön, zu gewinnen. Ich würde aber nicht von Genugtuung sprechen. Es gibt keine einfachen Spiele für mich, auch wenn das besonders war", gestand der 26-Jährige dann doch noch nach dem 2:1-Erfolg gegen den Ex-Klub.
Für Ceka war es das zweite Spiel für die SGD, das zweite von Beginn an. Er mag sicherlich seinen Anteil an den zwei Siegen gegen Fürth und Magdeburg haben, vollends angekommen scheint er aber noch nicht. Auffällige Szenen ließ er noch vermissen.
Gegen Magdeburg bekam er von den Ex-Kollegen zweimal ordentlich auf die Mütze, einmal steckte er den Ball unerwartet, aber perfekt auf Stürmer Vincent Vermeij (76.) durch, der hätte treffen müssen. Da blitzte sein Können auf. Es wäre Cekas erster Scorerpunkt für Dynamo gewesen.
Dynamo Dresden: Jason Ceka hatte 2025 wenig Spielpraxis, muss noch in Schwung kommen
"Ich merke selber auch, dass ich noch ein wenig Zeit brauche. Die zwei Spiele werden mir guttun, es kann aber noch viel besser gehen. Grundsätzlich ist es erst einmal in Ordnung", gestand der 1,69 Meter große Wirbelwind.
Dass es bisher noch nicht für die richtig auffälligen Szenen reichte, könnte mit der wenigen Spielpraxis 2025 zusammenhängen. Auch braucht manch ein Spieler einfach etwas mehr Anlaufzeit. Und wirklich schlecht spielt er nicht.
Immerhin fühlt sich die Leihe von der SV Elversberg selbst schon angekommen. "Mit Siegen kannst du immer ein paar Späßchen mehr machen", so Ceka. Aber: "Grundsätzlich müssen wir jede Woche Gas geben, um Punkte zu holen. Das wissen die Jungs. Zwei Spiele lief es hervorragend."
Und wer weiß, vielleicht platzt ja bereits am Sonntag gegen Arminia Bielefeld der kleine Knoten.
