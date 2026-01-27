Dynamos neuer Goalgetter? Keller leitet Neustart ein

Dresden - Schon am Sonntag gegen Arminia Bielefeld könnte Thomas Keller (26) seinen eigenen Rekord einstellen. In der Saison 2019/20 machte Dynamo Dresdens Innenverteidiger in 16 Drittliga-Spielen drei Tore. Nach zwei Partien für Schwarz-Gelb sind es bereits zwei.

Thomas Keller (26, r.) traf gegen Magdeburg zum entscheidenden 2:1. Es war bereits das zweite Tor des Innenverteidigers im zweiten Spiel für Dynamo Dresden. © Andreas Gora/dpa

"Ich habe gerade zum Sören Gonther schon gesagt, dass er mich als Stürmer verpflichtet hat", scherzte der Innenverteidiger nach dem 2:1 in Magdeburg, wo er zum Endstand traf. "Die meisten Innenverteidiger fangen ja als Stürmer an und wandern dann im Laufe der Jugend immer weiter nach hinten. So war es bei mir auch. Ist schon ein paar Jahre her, vielleicht habe ich noch ein bisschen was mitgenommen aus der Zeit."

So kann es jedenfalls weitergehen, zumal Keller wie schon eine Woche zuvor beim Sieg gegen Greuther Fürth nach einer Standardsituation traf - Dynamos neuer Stärke, auch dank ihm.

Gegen die Franken war es der Dosenöffner zum 1:0, an der Börde der Siegtreffer. Warum nicht daran anknüpfen? "Ich bleibe grundsätzlich erst mal bei meinem Hauptjob, dem Verteidigen. Und was sich vorne dann ergibt? Da versuche ich natürlich immer, gefährlich zu sein, auch in den nächsten Spielen. Wie und ob ich da noch mal treffe, werden wir dann sehen", so Keller.

Mit seiner Hauptaufgabe lief es aber gegen - zugegeben sehr starke Magdeburger - gar nicht so gut. Da brauchte es schon das ein oder andere Glück. Darauf ausruhen kann man sich nicht. Auch der Abwehrspieler fordert: "Von Spiel zu Spiel denken, unseren Job erledigen und dann sehen wir, wohin die Reise geht."