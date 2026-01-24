 59.846

Zweiter Sieg nach der Winterpause! Dynamo gewinnt den Ost-Kracher in Magdeburg

Dank der Tore von Kofi Amoako und Thomas Keller gewinnt Dynamo Dresden den Ost-Kracher beim 1. FC Magdeburg.

Von Tina Hofmann

Magdeburg - Was für eine Leistung von Dynamo Dresden! Der Aufsteiger siegt im heißen Ost-Kracher bei eisigen Temperaturen beim 1. FC Magdeburg mit 2:1 (2:1) und feiert den zweiten Sieg im zweiten Spiel nach der Winterpause.

Dabei gingen die Magdeburger durch das Tor von Mateusz Zukowski mit 1:0 in Führung (29. Minute.) Doch Kofi Amoako glich mit starkem Schuss und Willen zum 1:1 in der 34. Minute aus. Noch vor der Pause erzielte dann Neuzugang Thomas Keller den Siegtreffer (45.+3).

Es ist bereits Kellers zweiter Treffer im zweiten Spiel für die SGD. Mit den drei Punkten macht es Dresden im Tabellenkeller ganz, ganz spannend, hat jetzt 19 Punkte auf dem Konto und damit nur einen Zähler Rückstand auf die Teams davor.

Für den FCM ist es ein kleiner Rückschlag nach dem starken 3:0-Sieg nach der Winterpause in Braunschweig.

Endstand:

1. FC Magdeburg - Dynamo Dresden 1:2

1:0 Mateusz Zukowski (29. Minute), 1:1 Kofi Amoako (34. Minute), 1:2 Thomas Keller (45.+3.)

Wir berichteten für Euch im Liveticker. Den gibt es hier zum Nachlesen.

Die Stimmen von Thomas Stamm und Petrik Sander aus der Pressekonferenz

Thomas Stamm, Trainer von Dynamo Dresden: "Wir hatten eine sehr gute Startphase mit vielen guten Pressingmomenten. Wir waren dadurch sehr gut im Spiel gegen eine der aktuell spielstärksten Mannschaften. Manchmal war die Zuteilung nicht so wie gewümnscht. Dann gehen wir in Rückstand und ich bin froh, dass wir durch den Standard zurückkommen. Es war eine ausgeglichene zweite Halbzeit mit mehr Ballbesitz bei Magdeburg. Durch Umschaltmomente haben wir noch zwei richtig dicke Chancen, mit denen wir den Deckel drauf machen können. Ich bin sehr stolz, wie wir heute hier aufgetreten sind nach einer nicht einfachen Vorrunde."

Petrik Sander, Trainer des 1. FC Madegburg: "Wir sind nicht so ins Spiel gekommen, wie wir das wollten. Dynamo ist gut angelaufen, aggressiv angelaufen, wir sind dadurch nicht in die Räume gekommen, um unser Spiel zu entwickeln. Wir haben Pech mit dem Pfostenball. Die Führung müssen wir besser verwalten und ausspielen. Die Konzentration darf man bei den Standards nicht verlieren, das haben wir heute getan. Wir waren nicht hundertprozentig bei der Sache. Wir waren in der zweiten Halbzeit besser im Spiel, es war dann Abnutzungskampf. Beide sind an ihre Grenzen gegangen, man hat gesehen, dass das Spiel Spuren hinterlässt. Wir werden das aufabreiten und trotzdem nicht mit hängenden Köpfen rumlaufen."

23.12 Uhr: Wir warten auf die Stimmen der beiden Trainer aus der Pressekonferenz.l

Das Spiel ist aus, die SGD gewinnt den Ost-Kracher mit 2:1.

Die SGD gewinnt den Ost-Kracher in Magdeburg.
Die SGD gewinnt den Ost-Kracher in Magdeburg.  © Andreas Gora/dpa

90.+11: Und wieder ist es Mathisen, der an den Ball kommt und Maß nimmt, doch er jagt das Leder über die Latte.

Tim Schreiber rettet riesig den Kopfball von Marcus Mathisen

90.+9: Riesenrettungstat von Tim Schreiber! Marcus Mathisen kommt völlig frei zum Kopfball, doch der Dynamo-Keeper fängt das Leder.

90.+8: Magdeburg bekommt den Freistoß aus guter Position, kann daraus aber nichts machen. Schreiber hat den Ball beim zweiten Versuch der Flanke sicher.

90.+5: Auch Magdeburg wechselt nochmal. Ulrich geht, Millgramm kommt.

90.+2: Doppelwechsel bei Dynamo! Hauptmann und Ceka gehen, dafür kommen Kutschke und Sapina.

Elf Minuten Nachspielzeit

90. Minute: Das war nach der langen Unterbrechung wegen der Dresdner Pyro klar: Es gibt eine satte Nachspielzeit von elf Minuten.

89. Minute: Bei Dynamo werden noch Kutschke und Sapina kommen. Sie machen sich bereit.

88. Minute: Stalmach legt Hauptmann und sieht dafür die Gelbe Karte. Magdeburg wechselt noch einmal. Michel geht, dafür kommt Breunig in die Partie.

86. Minute: Richtig gute Gelegenheit für den FCM, doch Dynamo blockt den Schuss. Danach wird es nochmal gefährlich, doch letztlich fängt der heute starke Schreiber den Ball. Magdeburg drückt hier auf den Ausgleich.

85. Minute: Jetzt kommt der Doppelwechsel bei Dynamo. Vermeij und der Torschütze Amoako gehen, dafür kommen Daferner und Menzel.

83. Minute: Gefährlich! Wagner bringt den Ball über die rechte Seite in den Sechzehner, doch bevor jemand hat den Ball kommt, hat Reimann das Leder.

79. Minute: Dynamo bereitet einen Doppelwechsel vor. Tony Menzel und Christoph Daferner machen sich bereit.

76. Minute: Die dicke Chance für Dynamo! Ceka passt auf Vermeij, der jedoch an Reimann scheitert. Es gibt Ecke.

75. Minute: 27.815 Fans sehen das Spiel. Dynamo hat gewechselt. Für Jakob Lemmer ist jetzt Luca Herrmann im Spiel.

74. Minute: Magdeburg ist jetzt wesentlich mehr am Drücker, auch weil die SGD vorn die Bälle gerade nicht festmachen kann. Jetzt zieht Nollenberger gefährlich ab, doch der Schuss findet das Ziel nicht.

Tim Schreiber rettet und lenkt den Atik-Schuss über die Latte

71. Minute: Und wieder einmal ist es Atik, der einfach abzieht. Der Ball senkt sich noch ganz, ganz gefährlich, Schreiber lenkt das Leder in letzter Sekunde über die Latte.

67. Minute: Magdeburg wechselt das nächste Mal. Noah Pesch geht vom Feld, es kommt Rayan Ghrieb.

64. Minute: Wieder ist es Lemmer, der vor dem Tor auftaucht und schießt. Der hätte wohl auch gepasst, doch ein Magdeburger Bein ist dazwischen und klärt zur Ecke. Die tritt Rossipal, Wagner kommt auch an den Ball, köpft das Leder aber neben das Tor.

63. Minute: Es geht aktuell hin und her. Kein Team kann dabei aber die entscheidenden Pässe in die Spitze bringe.

58. Minute: Jetzt geht's weiter. Die Partie war rund acht Minuten lang nach der Pyro der Dresdner unterbrochen, da das Spielfeld vernebelt war. Das gibt nachher eine dicke Nachspielzeit.

50. Minute: Lange Unterbrechung jetzt, nachdem der gerade eingewechselte Stalmach und Vermeij mit den Köpfen zusammenknallen. Die Dynamo-Fans haben unterdessen ihre Pyro ausgepackt und das Spielfeld eingenebelt.

Die Pyro der Dynamo-Fans hat das Stadion vernebelt.
Die Pyro der Dynamo-Fans hat das Stadion vernebelt.  © privat
Die Dynamo-Fans haben ihre Pyro ausgepackt.
Die Dynamo-Fans haben ihre Pyro ausgepackt.  © privat

47. Minute: Gleich hat der FCM wieder eine gute Chance. Nach einer Flanke von der rechten Seite ist es Torschütze Zukowski der an den Ball kommt, doch er schießt daneben.

21.39 Uhr: Das Spiel läuft wieder.

FCM kommt mit zwei Wechseln aus der Kabine

21.39 Uhr: Magdeburg führt zweimal zur Halbzeit. Tobias Müller und Silas Gnaka gehen vom Feld, dafür kommen Jean Hugonet und Dariusz Stalmach.

Dynamo Dresden führt zur Halbzeit 2:1 vor den Augen von Bielefeld-Coach Mitch Kniat

21.27 Uhr: Dynamo Dresden führt nach der ersten Halbzeit beim 1. FCM mit 2:1. Magdeburg hat zwei krasse Chancen liegen lassen, knallte den Ball zweimal an den Pfosten. Dynamo ist vor dem Tor kaltschnäuziger, zeigt aber auch ein richtig starkes Spiel. Das Tor für Magdeburg wird durch einen individuellen Fehler von Jonas Sterner eingeleitet, der im Luftduell am Ball vorbeispringt. Bis auf diesen Patzer zeigt aber auch er eine gute Leistung.

Erneut im Stadion ist Bielefelds Coach Mitch Kniat. Er war bereits vergangene Woche in Dresden, seine Arminia muss kommenden Sonntag im Rudolf-Harbig-Stadion ran.

Bielefelds Coach Mitch Kniat (l.) schaut sich den kommenden Gegner Dynamo an. Auch Ex-SGD-Kaderplaner Kristian Walter (r.) ist da.
Bielefelds Coach Mitch Kniat (l.) schaut sich den kommenden Gegner Dynamo an. Auch Ex-SGD-Kaderplaner Kristian Walter (r.) ist da.  © privat

Thomas Keller macht das 2:1 für Dynamo Dresden

45.+3: Zweites Spiel für Dynamo, zweites Tor. Thomas Keller trifft nach einer erneut starken Leistung von Kofi Amoako, der sich das Leder erkämpft, sich durchsetzt, das Leder aufs Tor bringt, Reimann faustet ihn Keller vor die Füße, der eiskalt einschiebt.

45.+1: Tobias Müller legt Ceka und sieht dafür die Gelbe Karte von Schiri Max Burda.

45. Minute: Es gibt drei Minuten Nachspielzeit in der ersten Hälfte.

45. Minute: Nach einer Ecke kommt der Ball über Hauptmann zurück zu Sterner, der will flanken, doch Reimann hat das Leder.

42. Minute: Da knallt es das nächste Mal. Ein Böller explodiert direkt im Heimbereich der Magdeburger, auch neben einem Kameramann des Fernsehens.

39. Minute: Dynamo-Fans jagen Raketen unters Dach des Heimbereichs

40. Minute: Das will keiner sehen! Die Dynamo-Fans jagen zwei Raketen unters Dach des Heimbereichs, danach noch zwei Böller. Schon vorher gab es im Bereich dort kleine Scharmützel.

Magdeburg knallt durch Pesch den Ball erneut an den Pfosten

37. Minute: Das gibt es nicht! Pesch steht total frei, zieht ab, Schreiber rutscht aus und ist geschlagen und erneut knallt das Leder an den Pfosten, dieses Mal an den rechten. Das hätte das 2:1 für den FCM sein müssen.

Kofi Amoako gleicht für Dynamo Dresden zum 1:1 aus

34. Minute: Und da ist der Ausgleich durch einen Standard! Alex Rossipal schlägt die Ecke perfekt und scharf in den Sechzehner, dort knallt Amoako das Leder erst an die Latte, doch der energische Nachschuss des Sechsers sitzt!

Hier trifft Kofi Amoako zum 1:1.
Hier trifft Kofi Amoako zum 1:1.  © Andreas Gora/dpa

33. Minute: Die Führung geht so in Ordnung, denn Dynamo war zwar anfangs besser im Spiel, dann kam Magdeburg aber auf und hatte klar die besseren Chancen.

