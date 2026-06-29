"Jetzt geht es richtig los!": Dynamos Ösi fühlt sich schon wohl in Dresden

Dresden - Es war nicht so, dass der mittägliche Gewitterregen irgendwas an Abkühlung gebracht hätte. Zum Trainingsstart in die erste komplette Vorbereitungswoche bei Dynamo Dresden war es drückend schwül. Der Schweiß floss nur vom Stehen. Die Spieler mussten sich noch ordentlich bewegen. Und das taten alle, es fehlte keiner.

Neuer und Alteingesessener im Gespräch: Ahmet Muhamedbegovic (27, l.) und Christoph Daferner (28). © Lutz Hentschel

Die ersten Tage haben alle gut überstanden. Trainer Thomas Stamm (43) konnte auf seine volle Kapelle zählen, mit Ausnahme von Lars Bünning (28). Er wird noch lange fehlen.

Bei den Keepern herrscht derzeit ein Überangebot, da neben den vier Stammleuten auch Maximus Fritzsche mittrainiert. Der 18-jährige Schlacks macht neben den etablierten Leuten eine richtig gute Figur auch - einer für die Zukunft. Schön auch zu sehen, dass Lennart Grill (27) und Elias Bethke (23) wieder voll dabei sind. Sie konnten alle Übungen mitmachen.

Insgesamt war es nach dem Start am Donnerstag die fünfte Einheit der noch jungen Saison. Das heißt, die Neuzugänge werden weiter integriert. So auch Ahmet Muhamedbegovic (27). Der Innenverteidiger kam von NK Olimpija Ljubljana in Slowenien.

"Die ersten Einheiten sind wirklich zum Reinkommen, zum Kennenlernen", sagte der Österreicher nach dem heutigen Training. "Ich wurde toll aufgenommen von den Jungs. Wir sind super reingestartet in die Woche, ich fühle mich wohl. Jetzt geht es richtig los", lacht der 27-Jährige.

Gestört hat eigentlich nur die Hitze der vergangenen Tage. "Das Wochenende war schon brutal", gab er zu.