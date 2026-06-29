Gutes Dynamo-Zeitmanagement gefragt! U21-König übernimmt Doppelschicht

Dresden - Das Wintertrainingslager war so etwas wie ein Test. Schauen, ob Sebastian König (38) auch in das Trainerteam von Thomas Stamm (43) passt. Hat gefunkt, möchte man sagen. Seit Donnerstag steht der U21-Coach der SG Dynamo als Co-Trainer an der Seite des Schweizers. Eine in vielen Dingen herausfordernde Aufgabe für den gebürtigen Dresdner.

Im Wintertrainingslager durfte sich Sebastian König (38, r.) als Co-Trainer beweisen. © Lutz Hentschel

Denn: Er betreut auch weiterhin den ältesten Nachwuchs der Dynamos. Dieser war noch nicht einmal eine Woche fertig mit der Saison, da ging es für König schon weiter. Urlaub? Überbewertet.

"Es wurde schon eine Regelung gefunden, dass ich auch mal ein paar Tage Urlaub machen kann", verriet der 38-Jährige bei "Schwarz-Gelb - der Dynamo-Podcast".

Aber jetzt noch nicht. "Ich freue mich total auf die Aufgabe, bin dankbar, dass ich die Chance bekomme. Es gibt klare Absprachen, klare Erwartungshaltungen. Was wird sich oben im Profiteam erhofft, wo kann ich unterstützen, wo liegen meine Aufgaben? Am Ende geht es um eine bessere Verzahnung zwischen Profis und Nachwuchs. Dass es für die Jungs klarer wird, was wird für oben gebraucht. Das Feedback für sie ist ehrlicher", erklärte König seinen neuen Job.

In der Türkei im Januar ist es ihm bewusst geworden, dass ihm die Aufgabe bei den Profis sehr viel Spaß macht. "Das war eine tolle Erfahrung. Alle haben gesehen, okay, das kann funktionieren. Das kann der Mehrwert für alle Parteien sein", so König.