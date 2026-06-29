29.06.2026 05:52 SGD-Zugang Straudi kontert Wollitz-Behauptung vehement: "Ich habe kein klares Ja oder Nein gegeben"

Dynamo Dresdens Zugang Simon Straudi hat auf den Vorwurf des Wortbruchs von Energie-Trainer Pele Wollitz reagiert und ein klares "Ja" oder "Nein" dementiert.

Von Thomas Nahrendorf

Dresden - "Was? Ehrlich?" Der Italiener Simon Straudi (27) staunte, als er erfuhr, dass auch Landsmann Vincenzo Grifo (33) einst für Dynamo spielte. "Na dann ist das ja ein gutes Omen", lachte er. SGD-Fans werden jetzt den Kopf leicht schütteln. Eher nicht. Mit Grifo stieg Dresden 2014 ab. Sollte sich der Neue aus Südtirol so entwickeln wie der heutige Freiburger, dann hätte im Dynamoland keiner etwas dagegen.

Muss sich als Herausforderer gegen seine Konkurrenz durchsetzen: Simon Straudi (27, 2.v.r.). © Lutz Hentschel Um Straudi gab es in der Vorwoche etwas Zoff, als ihm Cottbus-Trainer Pele Wollitz (60) Wortbruch vorwarf, weil er bei Energie schon fest zugesagt habe. Vielleicht wollte Wollitz auch nur vom eigenen Tun ablenken, denn einen Vertrag für die 2. Bundesliga besaß Straudi schlichtweg nicht, daher war der Außenverteidiger jetzt ablösefrei zu haben. Und zum vermeintlichen Wortbruch hat Straudi auch seine Meinung: "Ja, das stimmt so nicht. Ich würde schon sagen, dass ich ein Mensch bin, der sein Wort hält. Also, wenn ich jetzt ein klares Jawort gegeben hätte, dann wäre ich wahrscheinlich in Cottbus", widerspricht der 27-Jährige: Dynamo Dresden Gutes Dynamo-Zeitmanagement gefragt! U21-König übernimmt Doppelschicht "Klar, die Entscheidung war dann sehr, sehr schwer. Aber ich habe kein klares Ja oder Nein gegeben." Nach TAG24-Informationen habe der Spieler sogar mehrfach versucht, Wollitz telefonisch zu erreichen - ohne dass jener ranging.

Pele Wollitz (60) behauptet, Simon Straudi hätte Cottbus schon zugesagt. Dem widerspricht der Dynamo-Neuzugang. © Imago/Steffen Beyer

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Simon Straudi entschied sich auch für die Stadt Dresden und kennt Konkurrenzkampf aus Cottbus