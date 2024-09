Jetzt liegt der Fokus wieder auf Dynamo: So nutzte Vinko Sapina die Länderspielpause

Dresden - Dieses Wochenende hätte Vinko Sapina gar nicht so weit fahren müssen: Sein Kumpel Mael Corboz (30) spielt am Sonntag beim FC Erzgebirge. Doch er nahm die 500 Kilometer Weg auf sich, überraschte den Bielefelder Kapitän lieber in der Vorwoche mit anderen Jungs zu dessen 30. Geburtstag.