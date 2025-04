"Oehmi"-Brüder bei Dynamo: Auf der Haut und auf dem Rasen?

Dynamo Dresdens Jonas Oehmichen hat seine Liebe zum Fußball und zu seinem Bruder auf seinem Unterarm verewigt. Wird der gemeinsame Traum der Brüder bald wahr?

Von Thomas Nahrendorf

Dresden - Den jüngeren Bruder auf dem rechten Unterarm und bald mit ihm zusammen bei den Dynamo-Profis? Geht es nach Jonas Oehmichen (21), soll dieser Traum in Erfüllung gehen. Julius (17) spielt derzeit im jungen "U19"-Jahrgang in der A-Junioren-Bundesliga. "Das ist unser gemeinsamer Traum von klein auf", so der große "Oehmi".

Kleiner und großer "Oehmi" gemeinsam auf dem Weg zum Fußballplatz: Dieses Tattoo hat sich Jonas Oehmichen (21) kürzlich stechen lassen. © Florian Mentele Links und rechts Häuserzeilen, in der Mitte natürlich ein Fußballplatz und davor zwei Steppkes mit dem Rücken zugewandt Hand in Hand in Richtung Rasen gehend. "Ich hatte das schon länger vor. Das ist ein Tattoo mit mir und meinem kleinen Bruder, dazu die Verbundenheit zur Stadt", so Oehmichen. "Ich bin mit dieser Idee zum Tätowierer und er hat es dann umgesetzt", sagt er stolz über seine erste Farbe am Körper. Vielleicht klappt es ja tatsächlich und die beiden "Oehmis" spielen für Dynamo zusammen in der 2. Bundesliga. Dynamo Dresden Dynamos Coach über Pfiffe trotz Führung: "Sollen sie machen" Doch dafür muss sich der große Bruder noch ins Zeug legen. Zwar stimmen die Voraussetzungen mit Platz eins und einem Fünf-Punkte-Polster auf Rang drei, aber noch ist nicht aller Tage Abend bzw. aus Tätowierersicht gesprochen: Die Tinte ist noch nicht trocken.

Im Dezember in Unterhaching stand Jonas Oehmichen letztmals in der Startelf. © picture point/Sven Sonntag

Julius Oehmichen (17, r.) spielt derzeit in der "U19" von Dynamo. © Report-Dresden

Steht Jonas Oehmichen gegen SV Sandhausen wieder in der Startelf?