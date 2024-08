Elfter Neuzugang fix! Dynamo holt Jonas Sterner von Holstein Kiel

Jonas Sterner (22) bei der Vertragsunterschrift am Dienstag in Dresden. © SG Dynamo Dresden

Dass Sterner ein Kandidat zur Stärkung des Kaders ist, sickerte bereits vorige Woche durch.

"Wir haben zuletzt immer wieder betont, uns in der Offensive breiter aufstellen zu wollen. Mit Jonas haben wir jetzt einen jungen und talentierten Spieler für uns gewonnen, der als Spieler dazu bereits über einen guten Erfahrungsschatz aus höheren Spielklassen verfügt", sagt Sportgeschäftsführer Thomas Brendel (48).

"Mit seiner Athletik und Technik bringt er sehr gute Grundlagen mit, um sowohl auf der Außenbahn als auch auf unseren Achterpositionen den Konkurrenzkampf weiter zu beleben", fügte der 48-Jährige an.

Sterner ist im rechten offensiven Mittelfeld zu Hause, bestritt im Vorjahr für Holstein Kiel 16 Zweitligaspiele, schoss zwei Tore. Am Ende der Spielzeit schaffte er mit der Truppe von der Ostsee den Sprung in die Bundesliga. Beim ersten Spiel der Kieler in Hoffenheim (2:3) am Wochenende stand er nicht im Kader.