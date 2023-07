Juwel Lehmann soll bei Dynamo den nächsten Schritt gehen

Es gibt sicherlich schlechtere Lehrmeister als den 24-Jährigen. Denn der gelernte Innenverteidiger wurde vergangene Saison selbst erst in Rekordzeit zum Rechtsverteidiger umgeschult.

"Man kann viel von ihm abschauen. Er ist älter, hat mehr Erfahrung, davon kann man nur profitieren. Außerdem weiß man nie, was kommt. Also einfach weiter dranbleiben und Gas geben."

Bei Coach Markus Anfang (49) ist Lehmann auch fest eingeplant - als Backup für Claudio Kammerknecht (24), der in der Viererkette rechts gesetzt ist.

"Das ist schon eine Last, die von einem fällt, weil du einfach nicht mehr die Schule im Hinterkopf hast", gibt das Eigengewächs zu.

Claudio Kammerknecht (24, l.) dient also gutes Vorbild. © Lutz Hentschel

"Im taktischen Bereich, dem Stellungsspiel, muss man sich schon neu orientieren. Da muss man sich erst einmal reinfinden", gibt Kammerknecht zu.

Auch läuferisch ist man auf der Außenseite mehr gefordert: "Das ist schon knackig, aber das bekomme ich hin. Wenn ich 20 Sprints für die Mannschaft machen muss, mache ich 20. Wenn es 30 braucht, dann eben 30."

Kammerknecht lebt seinem fünf Jahre jüngeren Stellvertreter die richtige Einstellung vor. In seinem Schatten kann Lehmann wachsen.

Und solange Kyrylo Melichenko (24) noch verletzt ist, könnten für ihn auch noch einige Minuten Spielzeit abfallen. 31 in drei Drittliga-Partien waren es vergangene Saison. "Die Vorfreude ist groß, wir haben Bock auf das erste Ligaspiel", erklärt daher der gebürtige Dresdner.

Ziele für die neue Saison hat er sich nicht gesetzt. "Ich will mich weiterentwickeln, den Schwung aus der Vorsaison mitnehmen und einfach so viel Spielzeit wie möglich sammeln", so Lehmann.

Das aber auch nur bei Dynamo. Eine Leihe zu einem anderen Klub kommt für ihn derzeit nicht infrage. "Ich bin hier und will hier Fuß fassen. Dafür gebe ich Vollgas!"