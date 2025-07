Kann Dynamo-Neuzugang Grill der Nummer eins auch einheizen?

Dresden - "Sportliche Perspektive" ist nach eigener Aussage der Grund, warum sich Lennart Grill (26) für einen Wechsel zu Dynamo Dresden entschieden hat. Der 26-Jährige will und soll den Konkurrenzkampf anheizen.

Lennart Grill (26) will bei Dynamo seine Karriere wieder ins Laufen bringen. © SG Dynamo Dresden

Markige Worte gab's beim öffentlichen Training am Mittwoch von ihm aber noch nicht zu hören. Der neue Keeper soll erst einmal ankommen, Interviews waren da noch nicht erwünscht.

"Wenn Lennart hier bei uns war, hat er sich stets in den Dienst der Mannschaft gestellt, war immer ein zuverlässiger Torwart und auch am guten Zusammenhalt in der Kabine hatte er seinen Anteil", zitierte Union Berlin seinen Geschäftsführer Profifußball, Horst Heldt (55), auf der eigenen Website.

Grill ist keiner, der aufmuckt, soll jetzt aber Stammtorhüter Tim Schreiber (23) ordentlich einheizen. Denn dafür ist er auch nach Dresden gekommen. Das hoffnungsvolle Talent, als das der inzwischen 26-Jährige einst galt, ist in seiner anfangs recht steilen Karriere ins Stocken geraten.

Ausgebildet in der berühmten Gerry-Ehrmann-Schule beim 1. FC Kaiserslautern wechselte Grill nach 51 Drittliga-Spielen in die Bundesliga zu Bayer Leverkusen und weiter zu Union Berlin.