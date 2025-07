Er soll Schreiber einheizen: Dynamo holt Bundesliga-Torhüter

Lennart Grill (26) wechselt von Union Berlin zu Dynamo Dresden, war zuletzt an die SpVgg Greuther Fürth ausgeliehen. © SG Dynamo Dresden

Nach Alexander Rossipal (29), Konrad Faber (27), Kofi Amaoko (20) und Nils Fröling (25) ist es der fünfte Neuzugang der SGD für die 2. Bundesliga.

In der vergangenen Saison war Grill an die SpVgg Greuther Fürth ausgeliehen. Gleich zum Auftakt am 3. August kommt es damit für den Neuen zum Wiedersehen am Ronhof.

"Wenn Lennart hier bei uns war, hat er sich stets in den Dienst der Mannschaft gestellt, war immer ein zuverlässiger Torwart und auch am guten Zusammenhalt in der Kabine hatte er seinen Anteil. Seinem Wunsch nach einer klaren sportlichen Perspektive wollten wir entsprechen und wünschen ihm beruflich und privat viel Erfolg und alles Gute", sagte Horst Heldt, Sportboss bei Union.

Bereits am Mittwoch stand Grill das erste Mal beim öffentlichen Training der Dynamos auf dem Platz in der Walter-Fritzsch-Akademie. "Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren von Beginn an offen und vertrauensvoll. Jetzt ist die Vorfreude darauf das gesamte Trainerteam und meine neuen Mannschaftskollegen sowie Fans und Stadt kennenzulernen sehr groß", so der 26-Jährige.