Kann sich Dynamos Herrmann heute krönen? "Dann wird's richtig teuer!"

Dresden - Dynamos Luca Herrmann (26) wird am Samstag definitiv die Sportschau anschauen. Sein Fallrückzieher zum 2:1 im Hinspiel gegen den Sonntags-Gegner Bielefeld war das "Tor des Monats" im August und damit automatisch für das "Tor des Jahres 2025" qualifiziert. Am heutigen Samstag wird der Sieger bekannt gegeben.

Wird das "Tor des Monats" im August auch das "Tor des Jahres 2025"? Luca Herrmann (26) hofft es. © IMAGO/Noah Wedel

Er hat starke Konkurrenz: Bayern-Star Luis Diaz (29) im November mit seinem Zaubertor bei Union, Lukas Vuskovic (18) vom HSV im Dezember mit der Hacke gegen Bremen oder der Distanzschuss von Leopold Querfeld (22) von Union im April gegen Stuttgart.

Die SGD-Fans werden aber sicher im Dauer-Voting ihre Stimme für Herrmann abgegeben haben. Chancenlos ist er auf alle Fälle nicht.

"Wenn er das gewinnen sollte, dann wird es richtig teuer", witzelt SGD-Trainer Thomas Stamm (42): "Die Jungs werden sich da sicher etwas einfallen lassen. Schön, dass es solche Tore im Fußball gibt. Aber es soll unbedingt teuer werden, sollte es so kommen."

Im Hinspiel kam Herrmann nach 80 Minuten ins Spiel, belebte es nicht aufgrund seines Treffers. Das könnte ihm natürlich auch Rückenwind fürs Rückspiel haben.