Kann sich Dynamos Herrmann heute krönen? "Dann wird's richtig teuer!"
Dresden - Dynamos Luca Herrmann (26) wird am Samstag definitiv die Sportschau anschauen. Sein Fallrückzieher zum 2:1 im Hinspiel gegen den Sonntags-Gegner Bielefeld war das "Tor des Monats" im August und damit automatisch für das "Tor des Jahres 2025" qualifiziert. Am heutigen Samstag wird der Sieger bekannt gegeben.
Er hat starke Konkurrenz: Bayern-Star Luis Diaz (29) im November mit seinem Zaubertor bei Union, Lukas Vuskovic (18) vom HSV im Dezember mit der Hacke gegen Bremen oder der Distanzschuss von Leopold Querfeld (22) von Union im April gegen Stuttgart.
Die SGD-Fans werden aber sicher im Dauer-Voting ihre Stimme für Herrmann abgegeben haben. Chancenlos ist er auf alle Fälle nicht.
"Wenn er das gewinnen sollte, dann wird es richtig teuer", witzelt SGD-Trainer Thomas Stamm (42): "Die Jungs werden sich da sicher etwas einfallen lassen. Schön, dass es solche Tore im Fußball gibt. Aber es soll unbedingt teuer werden, sollte es so kommen."
Im Hinspiel kam Herrmann nach 80 Minuten ins Spiel, belebte es nicht aufgrund seines Treffers. Das könnte ihm natürlich auch Rückenwind fürs Rückspiel haben.
Darf SGD-Profi Herrmann gegen Arminia Bielefeld von Beginn an ran?
"Der Treffer hat keinen Einfluss auf die Aufstellung", stellt der Trainer aber klar. Er sei in den letzten Wochen oft ein Startelf-Kandidat gewesen, mache das im Training, und, wenn er dann ins Spiel kommt, sehr gut.
"Er drückt ohne Ende auf unterschiedlichen Positionen. Er war immer eine Option gewesen zu starten. Er hat es auch in den Vorbereitungsspielen gut gemacht", lobt Stamm seinen Schützling.
Gut möglich also, dass sich der Schweizer diesmal für Herrmann von Beginn an entscheiden könnte. Und wenn er von der Bank kommt und wieder so spektakulär treffen sollte, dürfte auch jedem geholfen sein.
Titelfoto: Lutz Hentschel