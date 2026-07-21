Kein Urteil gefallen: Dynamo-Verhandlung geht in die Verlängerung
Frankfurt am Main/Dresden - Das DFB-Bundesgericht hält sich in der Causa Dynamo Dresden alle Entscheidungen offen! Statt ein Urteil zu fällen, geht es für die Sportgemeinschaft und den Verband noch einmal in die Verlängerung.
Bis zum 4. August 2026 können der Verein und der DFB noch Beweise einbringen, erst zwei Tage später soll eine endgültige Entscheidung fallen - "unter Einbeziehung möglicher weiterer Beweismittel", wie es auf der Dynamo-Homepage heißt.
"Wir prüfen jetzt, inwiefern weitere Beweise im nächsten Schritt der Verhandlung einfließen können. Unsere grundsätzliche Überzeugung, dass die Argumente und Sichtweisen gehört werden sollten und diese einen erheblichen Einfluss auf das Urteil haben können, bleibt weiterhin unverändert", so Dynamo-Geschäftsführer Stephan Zimmermann (39).
Seit 12.30 Uhr wurde am heutigen Dienstag am DFB-Campus verhandelt. Gegenstand der mündlichen Verhandlung sind die Vorfälle im Meisterschaftsspiel der 2. Bundesliga zwischen Dynamo Dresden und Hertha BSC am 4. April 2026.
Damals kam es zu Ausschreitungen beider Fanlager, zum massiven Einsatz von Pyrotechnik (auch gegen Menschen), zu einer Spielunterbrechung sowie zu Auseinandersetzungen im Innenraum.
Dynamo hatte Berufung beim DFB-Bundesgericht eingelegt
Das DFB-Sportgericht verhängte am 20. Mai im Einzelrichterverfahren diverse Sanktionen – unter anderem einen Zuschauer-Teilausschluss für den K-Block.
In einer mündlichen Verhandlung am 5. Juni wurden diese bestätigt und Dresdens Einspruch zurückgewiesen. Dagegen hatte Dynamo Berufung zum DFB-Bundesgericht eingelegt.
Am 16. August findet im Rudolf-Harbig-Stadion das erste Heimspiel statt, der Ticketverkauf dazu läuft.
Über 25.000 Karten wurden für die Partie gegen den SV Darmstadt bereits abgesetzt - auch wenn nach wie vor die Blocksperre droht.
Sollte es dazu kommen, will der Verein die Ticketinhaber informieren und eine "kundenfreundliche Lösung" finden.
Erstmeldung um 17.49 Uhr, aktualisiert um 17.51 Uhr.
Titelfoto: Lutz Hentschel