Kein Urteil gefallen: Dynamo-Verhandlung geht in die Verlängerung

Frankfurt am Main/Dresden - Das DFB -Bundesgericht hält sich in der Causa Dynamo Dresden alle Entscheidungen offen! Statt ein Urteil zu fällen, geht es für die Sportgemeinschaft und den Verband noch einmal in die Verlängerung.

Bleibt der K-Block gegen Darmstadt leer oder nicht? Die Entscheidung darüber fällt erst später. © Lutz Hentschel

Bis zum 4. August 2026 können der Verein und der DFB noch Beweise einbringen, erst zwei Tage später soll eine endgültige Entscheidung fallen - "unter Einbeziehung möglicher weiterer Beweismittel", wie es auf der Dynamo-Homepage heißt.

"Wir prüfen jetzt, inwiefern weitere Beweise im nächsten Schritt der Verhandlung einfließen können. Unsere grundsätzliche Überzeugung, dass die Argumente und Sichtweisen gehört werden sollten und diese einen erheblichen Einfluss auf das Urteil haben können, bleibt weiterhin unverändert", so Dynamo-Geschäftsführer Stephan Zimmermann (39).

Seit 12.30 Uhr wurde am heutigen Dienstag am DFB-Campus verhandelt. Gegenstand der mündlichen Verhandlung sind die Vorfälle im Meisterschaftsspiel der 2. Bundesliga zwischen Dynamo Dresden und Hertha BSC am 4. April 2026.

Damals kam es zu Ausschreitungen beider Fanlager, zum massiven Einsatz von Pyrotechnik (auch gegen Menschen), zu einer Spielunterbrechung sowie zu Auseinandersetzungen im Innenraum.