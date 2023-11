Keine Premiere! Dynamo schließt erneut die Medien aus!

Bereits 2022 mussten Pressevertreter draußen bleiben. (Archivbild) © Dennis Hetzschold

Ganz überraschend kommt das nicht, weil es eben keine Premiere und zudem im Vorfeld schon durchgesickert war. Im Grunde ist der Ausschluss gelebte Demokratie, die Mehrheit der Anwesenden hat so entschieden.

Auf der anderen Seite: Im Congress Center dürften etwa 700 Mitglieder Platz genommen haben. Dynamo hat stand Juni 2023 insgesamt 26.076 Mitglieder.

Keine drei Prozent waren also anwesend und jene bestimmen die Politik des Vereins - nicht nur in diesem Punkt. Andere Möglichkeiten, an der MV teilzunehmen, wie etwa eine Live-Übertragung, bietet Dynamo nicht an.

Nun muss der Verein auch damit leben, dass er mit dem erneuten Ausschluss deutschlandweit wieder in die negativen Schlagzeilen rutschen wird, denn es ist zwar Demokratie, aber auch ein wiederholter Eingriff in die Pressefreiheit.