Kommentar zu Dynamos MV ohne Medien: Bote und Verursacher sind nicht dieselben!

Dresden - Was war das für ein herrlich entspannter Samstag. Ich konnte meinen Kindern beim Handball bzw. Fußball zuschauen und sie anfeuern. Danach war Ruhe angesagt. Danke für den Tag, Dynamo ! Danke, für die freie Zeit! Denn eigentlich hätte ich über die Mitgliederversammlung berichten sollen.

Bei der Mitgliederversammlung von Dynamo Dresden waren die Medien ausgeschlossen worden. © Lutz Hentschel

Doch zum wiederholten Mal durften die Medien nicht daran teilnehmen.

Zu kritisch sei die Berichterstattung in den letzten Monaten über den Verein gewesen, manche würden "im Strahl kotzen" (sorry, nicht meine Ausdrucksweise), wenn sie Beiträge über Dynamo lesen, sehen oder hören. Liegt aber vielleicht auch am falschen Essen ...



Dynamo schießt sich mit solchen Aktionen ins eigene Bein, das wissen die Verantwortlichen nur zu genau, weil sie es ausbaden müssen.