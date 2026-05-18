Kommentar zum Dynamo-Klassenerhalt: Herzliches Danke, lieber SC Freiburg!

2.915 Klicks
0 Reaktionen
❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Mit Thomas Stamm ist Dynamo Dresden der größte Glücksgriff der vergangenen zehn Jahre geglückt. Ein TAG24-Kommentar.

Von Thomas Nahrendorf

Ein Kommentar

Dresden - Im Grunde müssen die Dynamo-Verantwortlichen ein Dankschreiben an den SC Freiburg verschicken. Sie haben vor zwei Jahren Julian Schuster zum Nachfolger von Christian Streich befördert und nicht Thomas Stamm, der daraufhin nach Dresden ging. Für ihn war der SCF-Fakt sicher schmerzlich, für Dynamo aber der Glücksgriff des letzten Jahrzehnts.

Darf sich zu Recht feiern lassen: Thomas Stamm (2.v.r.) schreibt seine Erfolgsgeschichte bei Dynamo weiter.
Darf sich zu Recht feiern lassen: Thomas Stamm (2.v.r.) schreibt seine Erfolgsgeschichte bei Dynamo weiter.  © Lutz Hentschel

Im ersten Jahr der Aufstieg in die 2. Bundesliga, im zweiten Jahr der Klassenerhalt - trotz einer Hinserie, die hätte nicht schlechter laufen können.

Bei allen Aufs und Abs in dieser Saison: Stamm blieb immer bei sich. Genau in der Analyse wie eine Schweizer Uhr, wenn nötig scharf wie ein Ricola-Bonbon, ruhig und sicher nach innen sowie außen wie der Alm-Öhi.

Die Eigenschaft von Heidis Großvater ist wohl die beste in diesem notorisch unruhigen wie kritischen Dynamo-Umfeld. Wenn alle am Durchdrehen waren, blieb er stoisch.

Kaum ein Dynamo-Auge blieb trocken: Das waren Stefan Kutschkes Worte zum Abschied
Dynamo Dresden Kaum ein Dynamo-Auge blieb trocken: Das waren Stefan Kutschkes Worte zum Abschied

Der Trainer drehte nicht am Rad, machte keine verrückten Dinge. Er glaubte an sein Team, an seine Arbeit und an sich. Der 43-Jährige tat zu fast jeder Zeit das Richtige. Ab Januar zusammen mit dem neuen Sportchef Sören Gonther, dem nächsten Volltreffer.

TAG24-Sportreporter Thomas Nahrendorf findet, dass Thomas Stamm Dynamos größter Glücksgriff der letzten Dekade ist.
TAG24-Sportreporter Thomas Nahrendorf findet, dass Thomas Stamm Dynamos größter Glücksgriff der letzten Dekade ist.  © Steffen Füssel
Deine täglichen Dynamo Dresden News

Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.

  • Exklusive News rund um die SGD
  • Spielberichte, Transfers & Hintergrundinfos
  • Jederzeit abbestellbar
Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut.
Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben.
Mit deiner Anmeldung stimmst du unseren Datenschutzbestimmungen zu.

Dass er immer wieder Jungs dazuholte, die er aus Freiburger Zeiten kannte, ist im Grunde lobenswert. Einen Vincent Vermeij oder einen Robert Wagner hätte keiner missen wollen in der Rückrunde. Stamm ist für Dynamo so wertvoll wie ein Schließfach in einer Schweizer Bank, und er bleibt für Dresden hoffentlich noch sehr lange so schmackhaft wie eine Tafel Schweizer Schokolade.

Titelfoto: Bildmontage: Steffen Füssel, Lutz Hentschel

Mehr zum Thema Dynamo Dresden: