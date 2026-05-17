Was für ein Kutschke-Abschied: "Dynamo Dresden ein Leben lang!"

Dresden - Das war ein Wechselbad der Gefühle. Mal heiß, mal kalt. Tränen der Rührung, Tränen der Trauer. Die Spieler vor der Partie in "Kutsche"-Aufwärm-Shirts. Warme Herzen, tolle Worte. Eine einfach überragende Choreo zu seinen Ehren vor dem Spiel im K-Block. Er mit seiner Familie auf dem Rasen vor seinen Fotos, einmal der kleine Stefan Kutschke, einmal der große. Grandios, einfach nur grandios!

Tränen einer Dynamo-Legende: Stefan Kutschke beendet seine Karriere. © Lutz Hentschel

"Es ist das Größte für mich, die Laufbahn mit dem Klassenerhalt in der 2. Liga zu beenden", so der 37-Jährige. "Die Choreo war etwas Besonderes. Du saugst das alles auf, du probierst, das zu kanalisieren. Aber wir müssen nicht darüber reden, das war sensationell", beschrieb Kutschke selbst seine Gefühle nach dem 2:1 zum Abschluss über Kiel.

Seine Jungs auf dem Rasen hatten vorgelegt. Durch die beiden Tore von Vincent Vermeij (15./37.) führte Dresden 2:0, als seine große Stunde schlug. Bei seiner Einwechslung nach 74 Minuten stand das komplette Stadion auf. Niklas Hauptmann ging vom Feld, übergab ihm die Kapitänsbinde. Was folgte, war eine lange Umarmung. Die letzten knapp 20 Minuten als Profi folgten.

Was danach kam, lässt sich nur schwer beschreiben. Man muss es erlebt haben, denn das gab es in Dresden für einen Spieler so noch nie.

Mannschaft und Staff bildeten ein Spalier auf dem Weg zum K-Block und dann stand am Ende Ralf Minge, der einstige Sportgeschäftsführer. Das Idol. Auch für "Kutsche". "Dass er da war, Wahnsinn. Darüber habe ich mich sehr gefreut. Er ist hier das Nonplusultra", so der Torjäger außer Dienst.