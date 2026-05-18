Thomas, der Dynamo-Baumeister des Klassenerhalts

Dresden - Bob, der Baumeister, ist eine Trickfigur. Thomas, der Baumeister, ist real. Für ihn, seine Begleiter und die Mannschaft ist dieser Klassenerhalt sicher kein Wunder. Für viele anderen schon. Denn, Hand aufs Herz, wer hätte nach dem Hinspiel in Kiel (1:2) gedacht, dass der abgeschlagene Tabellenletzte sicher die Klasse hält? Viele waren es nicht. Dynamos Erfolgstrainer Thomas Stamm (43) schon.

Ein Dank und Applaus für die Fans: Dynamo-Trainer Thomas Stamm. © Robert Michael/dpa

Emotionen zeigte der Schweizer direkt nach dem Spiel gegen die KSV beim Jubel mit seinen Spielern und beim Gang in die Stadion-Katakomben. Zur Pressekonferenz war der 43-Jährige wieder ganz der Alte.

Ruhig, gefasst, nüchtern in seinen Worten. 18. mit 13 Punkten am 20. Dezember 2025. Elfter mit 41 Punkten am 17. Mai 2026. Wann kam denn bei ihm der Glaube an den Klassenerhalt?

"Den Punkt gab es", sagte Stamm. "Das war vorm Trainingslager im Winter der komplette Zeitraum. Da gab es Gespräche und Neuzugänge. Das Camp gab mir dann das Gefühl, dass es was wird."

Er hat also von Anfang Januar an geglaubt, dass er mit der Mannschaft die Kurve bekommen kann. Und er bekam sie. Viertbestes Rückrunden-Team, 28 Punkte, sechs Heimsiege - alle haben geliefert.