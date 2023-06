Kooperation zwischen SGD und FSV? Eine Chance für Dynamos Talente!

Dresden/Zwickau - Dynamo Dresden hat keine zweite Mannschaft. Das ist gerade für junge Talente schlecht. Die müssen mit 19 Jahren so stark sein, dass sie zu den Profis stoßen und dort auch Einsatzchancen haben - oder sie wechseln den Verein. Doch jetzt will die SGD reagieren und eine Kooperation eingehen.

Bleiben die anderen beiden, die dann wohl nur reelle Möglichkeiten hätten, wenn es viele Verletzte geben sollte. Und das wünscht sich keiner. Also müssen andere Möglichkeiten her, da selbst die Future-Team-Spiele in der abgelaufenen Saison eher die Ausnahme als die Regel waren.

Trainierte bei den Dynamo-Profis mit: Julius Hoffmann (19, l.) schirmt den Ball vor Paul Will (24) ab. © Lutz Hentschel

TAG24 fragte an der Mulde nach. Man wisse davon noch nichts, war die erste Antwort. Aber das sei durchaus vorstellbar und auch im Interesse des FSV, denn man brauche in der kommenden Saison gute Leute, die auch bezahlbar seien.

Also ausgeschlossen sei da gar nichts. Man wolle auch nicht ausschließen, dass die sportlichen Verantwortlichen bereits miteinander gesprochen haben.

Interessant auch in diesem Zusammenhang: FSV-Chefcoach Ronny Thielemann (49) fuhr am Freitag nach Kamenz und schaute sich das Pokalfinale der U19 zwischen RB Leipzig und Dynamo Dresden an - mit Saliger und Hoffmann in den Reihen.

Für die beiden wäre wohl so eine Leihe denkbar. "Wir schauen auch noch bei anderen, was möglich ist", so Becker.