Sechs Zweier, eine Fünf: Dynamo-Noten zum Heim-Remis gegen Arminia Bielefeld

Dresden – Immerhin nicht verloren! Dynamo Dresdens 1:1 (1:0) gegen den Abstiegskonkurrenten Arminia Bielefeld ließ ein paar Fragen offen. Der große Sprung aus dem Keller wurde aufgrund individueller Fehler verpasst, trotzdem bleibt Schwarz-Gelb in der Rückrunde dank neuer Stärken ungeschlagen. Die TAG24 -Noten:

Sah Gelb-Rot und musste vom Feld: Dynamos Robert Wagner (22). © Lutz Hentschel

Tim Schreiber: Konkurrent Elias Bethke hat es inzwischen auf die Bank geschafft, Dynamos Nummer eins beeindruckt das nicht. Schon wieder ein gutes Spiel vom Keeper, gegen Wörl (71.) stark zur Stelle. Beim Ausgleich-Elfer (67.) sauber verladen worden. TAG24-Note: 2

Jonas Sterner: Die ersten beiden Flanken (binnen drei Minuten) waren ganz schöner Murks, die Standards wie vorm 1:0 (43.) waren deutlich gefährlicher. Aber der Außenverteidiger hatte einige unglückliche Momente, gerade im Spiel nach vorn. Note: 4

Julian Pauli: Hatte unfassbares Glück, dass Telalovic (23.) Zentimeter im Abseits stand, weil er einfach nicht mitmachte. Dabei kam er so stark ins Spiel und hatte auch danach wieder starke Zweikämpfe. Note: 2

Thomas Keller: Zur Abwechslung mal kein Tor von ihm. Ist ja auch nicht seine Hauptaufgabe. Das Toreverhindern klappte relativ gut. Ein paar kleine Wackler waren aber dabei. Sein Nebenmann war in Sachen Zweikämpfe auffälliger. Note: 3

Alexander Rossipal: Ein bisschen Glück war dabei, als er in der 47. den Ball im Strafraum mit dem Oberarm runternahm. Den Elfer gab’s erst 20 Minuten später wegen eines ungeschickten Tacklings an Momuluh. Er kann deutlich mehr. Note: 5

Kofi Amoako: Sein erstes Saisontor vor einer Woche sorgte für eine Portion Selbstvertrauen. Kam defensiv richtig gut rein, hatte starke Ballgewinne. Offensiv eher na ja, aber 14 gewonnene Zweikämpfe sind Bestwert im Spiel. Note: 3

Robert Wagner: Richtiger starker Block nach einer Ecke (11.) gegen Sickers‘ Distanzhammer. 15 Minuten später gab’s leider die fünfte gelbe Karte. Er fehlt in Schalke, brachte es lange Platzverweis gefährdet ganz gut runter – bis zur 90.+1. Da gab es Gelb-Rot für ein "ungewolltes" Ballwegschlagen. Er habe den Pfiff nicht gehört, wollte abspielen. Note: 4